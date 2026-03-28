إذا هبط توتنهام، فسيبدأ سباق الانتقالات. فيكاريو، أودوجي، كولو مواني: إليكم اللاعبين الذين قد يغادرون، وعدد الفرص المتاحة في سوق الانتقالات

كما ذكرنا سابقاً، يضم فريق توتنهام في صفوفه عدداً كبيراً من اللاعبين البارزين ويتمتع بوضع مالي مزدهر للغاية. لكن النتائج على أرض الملعب لا تزال غائبة، وقد يضطر النادي إلى التخلي عن العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات، في حال الهبوط، لوضع حد لمجموعة حققت أقل بكثير مما كان متوقعاً. من ناحية أخرى، تبلغ قيمة تشكيلة توتنهام، وفقًا لبيانات Transfermarkt، أكثر من 800 مليون يورو، وفي فترة الانتقالات الأخيرة وحدها، سجل حساب الإيرادات والمصروفات رقمًا كبيرًا بلغ 182 مليون يورو. سيكون للهبوط عواقب وخيمة على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضًا على الصعيد الرياضي. لكن النادي قد اتخذ بالفعل تدابير وقائية فيما يتعلق بالجانب الأول: وفقًا لما أوردته صحيفة The Athletic، هناك بنود في عقود معظم لاعبي الفريق الأول تنص على تخفيض تلقائي للراتب – قد يصل إلى 50% – في حالة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

إذا هبط توتنهام، كيف سيتغير الفريق في سوق الانتقالات؟ من الواضح أن هذه مجرد افتراضات وتكهنات سابقة لأوانها، حيث أن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز سيغير قواعد اللعبة ويسمح للنادي بالتنفس وإجراءتغييرات في الصيف دون إحداث ثورة في تشكيلة الفريق. في حالة عدم حدوث ذلك، سيكون الجميع أحراراً. من الصعب أن يقبل نجوم توتنهام البقاء في دوري أدنى، بعيداً عن أضواء الدوريالإنجليزي الممتاز، وبرواتب مخفضة. ولهذا السبب، من المنطقي الاعتقاد بأن الكثيرين سيطلبون الرحيل. باستثناء حالات اللاعبين المعارين، مثل بالهينها، لنرى من قد يغادر في فترة الانتقالات القادمة.