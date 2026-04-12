"إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فاللوم يقع على براندت": هامان يتراجع عن تصريحاته بشأن نجم بوروسيا دورتموند - هل ينتقل إلى الخارج بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند؟

"لقد انتقدته من قبل في مناسبة أو أخرى. وربما كان أيضًا رمزًا لما كان يُطرح في السنوات الماضية: هل يبذل لاعبو دورتموند ما يكفي لتحقيق النجاح؟"، قال هامان، مؤكدًا: "ربما تم إبعاده أكثر من اللازم عن المجموعة في مناسبة أو أخرى، في حين كان من الممكن الاعتماد على الجميع. لكنهم كانوا يقولون: انظروا، براندت، براندت مرة أخرى."

ومع ذلك، أوضح هامان أن الانفصال في الصيف هو الحل الأفضل لكلا الطرفين. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو الضحية في كثير من الأحيان عندما لم ترقَ فريقه إلى مستوى التوقعات. وكان الرأي السائد: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فإن برانت هو المذنب".

وذهب كريستيان شترايخ، مدرب فرايبورغ منذ فترة طويلة، في نفس الاتجاه. "لقد تعرض للنقد كثيرًا. عندما كان أصغر سنًا، كنت أفكر في نفسي كثيرًا أنه كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد. ثم انتقل إلى دورتموند. وهناك رأيت تطورات جيدة للغاية. لكن الأمر ظل يلاحقه قليلاً، لأنه يبدو أحيانًا هكذا من خلال حركاته"، قال.

ووصف شترايخ برانت بأنه "لاعب رائع، كان يعمل بجد من أجل الفريق". وقال إن هذا الأمر "لم يحظَ بالاهتمام الكافي" في التقييم، كما أخبره بنفسه قبل عامين خلال آخر مباراة له كمدرب لفريق SCF ضد BVB. "على الرغم من أنني لا أعرفه جيدًا، إلا أنني أردت أن أقول له ذلك".