"إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فاللوم يقع على براندت": هامان يتراجع عن تصريحاته بشأن نجم بوروسيا دورتموند - هل ينتقل إلى الخارج بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند؟

بعد خسارة بوروسيا دورتموند 0-1 أمام باير ليفركوزن، دافع اللاعب الدولي السابق، بصفته محللاً تلفزيونياً في قناة "سكاي"، عن المهاجم الذي سيغادر الفريق الأسود والأصفر في نهاية الموسم دون مقابل.
"إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فاللوم يقع على براندت": هامان يتراجع عن تصريحاته بشأن نجم بوروسيا دورتموند
"لقد انتقدته من قبل في مناسبة أو أخرى. وربما كان أيضًا رمزًا لما كان يُطرح في السنوات الماضية: هل يبذل لاعبو دورتموند ما يكفي لتحقيق النجاح؟"، قال هامان، مؤكدًا: "ربما تم إبعاده أكثر من اللازم عن المجموعة في مناسبة أو أخرى، في حين كان من الممكن الاعتماد على الجميع. لكنهم كانوا يقولون: انظروا، براندت، براندت مرة أخرى."
ومع ذلك، أوضح هامان أن الانفصال في الصيف هو الحل الأفضل لكلا الطرفين. فقد كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو الضحية في كثير من الأحيان عندما لم ترقَ فريقه إلى مستوى التوقعات. وكان الرأي السائد: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فإن برانت هو المذنب".
وذهب كريستيان شترايخ، مدرب فرايبورغ منذ فترة طويلة، في نفس الاتجاه. "لقد تعرض للنقد كثيرًا. عندما كان أصغر سنًا، كنت أفكر في نفسي كثيرًا أنه كان بإمكانه بذل المزيد من الجهد. ثم انتقل إلى دورتموند. وهناك رأيت تطورات جيدة للغاية. لكن الأمر ظل يلاحقه قليلاً، لأنه يبدو أحيانًا هكذا من خلال حركاته"، قال.
ووصف شترايخ برانت بأنه "لاعب رائع، كان يعمل بجد من أجل الفريق". وقال إن هذا الأمر "لم يحظَ بالاهتمام الكافي" في التقييم، كما أخبره بنفسه قبل عامين خلال آخر مباراة له كمدرب لفريق SCF ضد BVB. "على الرغم من أنني لا أعرفه جيدًا، إلا أنني أردت أن أقول له ذلك".
المستقبل مفتوح: براندت يفكر في الانتقال للخارج
في الوقت الحالي، لا يزال مستقبل براندت، الذي كان من بين أفضل لاعبي دورتموند في المباراة ضد ناديه السابق ليفركوزن، مجهولاً. "هناك العديد من الأفكار. ليست كل فكرة جيدة. ولا يجب التسرع في اتخاذ القرار"، أوضح براندت، ملمحاً إلى احتمال الانتقال للعب في الخارج. "بعد مباراة اليوم، لم يتبق سوى ست جولات. ليس من العدل تجاه النادي أن أسافر الآن عبر أوروبا وأتحدث فجأة مع كل نادٍ".
ومع ذلك، فإن البقاء في الدوري الألماني لم يُستبعد على الإطلاق. "بشكل عام، لا أستبعد أي شيء"، قال براندت: "لكن هناك أمور أفضّلها. وهناك أمور لا أفضّلها كثيرًا في الوقت الحالي. هناك فكرة أو فكرتان. لكن كل شيء في وقته." في الماضي، كانت هناك شائعات حول اهتمام نادي فيردر بريمن به.
كما كان العودة إلى "فيركسلف" موضوعًا في وقت ما، بعد أن أبدى المدير التنفيذي لليفركوزن، فرناندو كارو، اهتمامًا بـ براندت أثناء إعلانه عن رحيله عن بوروسيا دورتموند. لكن المدير الرياضي سيمون رولفيس استبعد العودة بشكل قاطع بعد ذلك بوقت قصير. "أنا متشكك في عمليات إعادة اللاعبين. لدينا في هذا المركز لاعب رائع هو إيبو مازا، الذي سيتطور بشكل ممتاز في السنوات القادمة. لذلك لن يكون جوليان موضوعًا لدينا"، قال.
لعب براندت أكثر من 300 مباراة مع بوروسيا دورتموند
وإذا لعب براندت في كل المباريات الخمس المتبقية حتى نهاية الموسم، فسيكون قد سجل إجمالي 307 مباراة و57 هدفاً.
لكن برانت قال إنه ليس عاطفيًا: "في وقت ما ستشعر بالتأكيد ببعض الحزن، لكنني لا أشعر الآن أنني في جولة وداع". ثم أضاف بحزن: "في النهاية، كل شيء في الحياة ينتهي في وقت ما. هؤلاء جميعهم شباب أحب مشاركتهم الملعب. لقد جئت إلى هنا قبل سبع سنوات. من بين اللاعبين الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت، لم يعد أحد هنا. أعتقد أنني سأشعر بقشعريرة مرة أخرى عندما تكون هذه هي المرة الأخيرة".