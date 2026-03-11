"إذا كان هذا هو أسلوب إدارة اللاعبين، فأنا مندهش" - انتقد إيغور تودور لتجاهله أنتونين كينسكي بعد استبدال الحارس في البداية المروعة ضد أتلتيكو مدريد

حارس مرمى مانشستر سيتي السابق جو هارت، الذي لعب لفترة قصيرة مع توتنهام في وقت لاحق من مسيرته، غضب بشدة بعد أن لاحظ رد فعل المدير الفني المؤقت لتوتنهام "البارد" بعد استبداله.

"الملعب بأكمله يشعر بالأسف تجاهه. يمر بجانب تودور - ولا يلتفت إليه حتى. إذا كان هذا هو أسلوب إدارة اللاعبين، فأنا مندهش. يقف هناك ويتظاهر بأن شيئًا لم يحدث"، قال هارت بغضب على قناة TNT Sports. "أنا حزين للغاية من أجل هذا الشاب، حزين للغاية. فريق توتنهام في حالة فوضى تامة في الوقت الحالي". ثم أضاف ستيف ماكمانامان، الجناح السابق لليفربول وزميله في TNT: "هذا أبرد ما يمكن أن يكون".