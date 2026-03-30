أشاد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، بالمهاجم النجم هاري كين، واستغل هذه الفرصة ليوجه مرة أخرى انتقادًا خفيًا إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي.
"إذا كان إيزاك يساوي 150 مليونًا، فإن هاري يساوي 250 مليونًا": الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ أولي هونيس يوجه انتقادًا جديدًا لنادي ليفربول
في حديث مع مجلة «كيكر»، سخر رئيس نادي بايرن ميونيخ قائلاً: «ألكسندر إيساك لاعب ليفربول، كلف 150 مليون يورو. إذا كان إيساك يستحق 150 مليوناً، فإن هاري يستحق 250 مليون يورو».
وكان الريدز قد تعاقدوا مع إيزاك الصيف الماضي مقابل 145 مليون يورو من منافسهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، نيوكاسل يونايتد. لكن السويدي خيب التوقعات العالية. فقد تعرض للإصابة مراراً وتكراراً، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 16 مباراة رسمية حتى الآن. ويغيب إيزاك حالياً عن الملاعب بسبب كسر في عظم الساق.
سخر أولي هونيس مرارًا وتكرارًا من نادي ليفربول
ليست هذه المرة الأولى التي يسخر فيها هونيس من ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، وحملة التسوق الضخمة التي قام بها النادي والتي بلغت نفقاتها ما يقرب من 500 مليون يورو في الصيف الماضي. فقد قال الأسبوع الماضي، من بين أمور أخرى، في مهرجان الذكاء الاصطناعي "data:unplugged" في مونستر، بشأن الاهتمام المزعوم من جانب الريدز بنجم بايرن ميونيخ مايكل أوليز: "لقد أنفق ليفربول هذا العام 500 مليون يورو بالفعل، ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في أن يلعبوا بشكل أفضل العام المقبل".
في أواخر نوفمبر، سخر هونيس من ليفربول قائلاً إن الفريق لم يعد يضم سوى "نجوم" و"زعماء" ولم يعد فيه "عمال". وفيما يتعلق بفلوريان فيرتز، الذي رفض عرض هونيس وبايرن للانتقال إلى أنفيلد رود، قال ساخراً: "لقد قلت ذلك من قبل: سيحتاجون قريباً إلى خمس كرات للعب، لأن النجوم يريدونها جميعاً لأنفسهم. المسكين فلوريان فيرتز، إنه لا يحصل على الكرة ببساطة لأن صلاح وسزوبوسلاي وجميع الآخرين يريدون اللعب لأنفسهم فقط."
هونيس يأمل في تمديد عقد كين: "إنه يشعر براحة كبيرة"
ويبدو المدير الفني المخضرم لبايرن ميونيخ أكثر رضا عن أسلوب لعب فريقه الحالي بشكل عام، وعن أداء هاري كين بشكل خاص: "لقد اكتشف هذا الجانب الجريء في لعبه تحت قيادة فينسنت كومباني. فهو يتواجد دائمًا في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه في كل موقف ثابت. وماذا عن التمريرات! إنه يمرر كرات من مسافة 70 مترًا إلى أوليسي من وضع الثبات، وهذا أمر مذهل."
لا تزال المحادثات حول مستقبل المهاجم بعد انتهاء عقده في صيف 2027 قيد الانتظار، لكن بايرن ميونيخ لا يزال متفائلًا. على أي حال، لم يستخدم كين "شرط الخروج من العقد، وهذا يعني أنه سيظل متعاقدًا معنا حتى صيف 2027 على أي حال"، كما أعرب هونيس عن سعادته.
كان عقد كين يتضمن بنداً للخروج، كان بموجبه يمكن للنجم المهاجم أن يغادر بايرن ميونيخ في صيف 2026 مقابل تعويض يقدر بـ60 إلى 70 مليون يورو - لكنه كان عليه تفعيل هذا البند بحلول فبراير على أقصى تقدير، وهو ما لم يفعله كين.
"ما أسمعه وأشعر به"، قال هونيس الآن، "هو أنه وعائلته يشعرون براحة بالغة هنا." لكن الرئيس الفخري أضاف تحذيرًا على الفور: "لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث إذا جاء سعودي ووضع مبلغًا ضخمًا على الطاولة... لكنه يشعر براحة بالغة!"
يعد عامل الراحة شرطًا مهمًا لكين، الذي يولي أهمية كبيرة لحياته الأسرية، ولهذا السبب أكد مرارًا وتكرارًا في الماضي أنه ينظر بإيجابية إلى تمديد عقده في ميونيخ.
وإذا كان الأمر بيد هونيس، فمن المرجح ألا يتغير شيء في أداء كين في المستقبل القريب، لأن النجم يمكنه "اللعب على هذا المستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل"، لأنه "محترف مثالي يعتني بجسده. إنه دائمًا في مركز إعادة التأهيل، مع أخصائيي العلاج الطبيعي".
الصفقات القياسية لنادي بايرن ميونيخ
اللاعب المركز انتقل من السنة قيمة الانتقال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير 2023 95 مليون يورو لوكاس هيرنانديز الدفاع أتلتيكو مدريد 2019 80 مليون يورو لويس دياز الهجوم ليفربول 2025 70 مليون يورو ماتيس دي ليخت الدفاع يوفنتوس 2022 67 مليون يورو مايكل أوليسي الهجوم كريستال بالاس 2024 53 مليون يورو