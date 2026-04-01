"إذا اضطررت إلى التغلب عليك، فسأفعل ذلك": نجم ريال مدريد يضع صداقته مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ جانباً في دوري أبطال أوروبا

وإذا ما شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في المباراة ضد ميونيخ، فمن المرجح أن يواجه جناح بايرن الأيمن أوليسي. فهو يلعب مع «البلانكوس» إما في وسط الملعب أو في الجانب الأيسر من خط الدفاع، مما يعني أنه سيواجه تحديًا كبيرًا. فأوليسي في أفضل حالاته: فقد سجل 16 هدفًا وصنع 27 تمريرة حاسمة في 39 مباراة رسمية هذا الموسم.

كما أعجب به سامي خضيرة، لاعب ريال مدريد السابق، بشدة. وقال بطل العالم لعام 2014 في مجلة "سبورت بيلد": "يضم بايرن ميونيخ في صفوفه مايكل أوليسي، الذي يُعتبر على الأرجح أفضل جناح في العالم حالياً".

ويعتبر التكهنات بأن ريال مدريد قد يضع عينه على اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أمراً منطقياً بالنسبة له: "سيكون من المفاجئ جداً إذا لم يدرس ريال مدريد مسألة أوليسي بجدية. أوليسي يتناسب مع فلسفة النادي. لا يريد ريال مدريد إنفاق أموال طائلة على نجوم كبار في نهاية مسيرتهم، بل الاستثمار في لاعبين قابلين للتطور، الذين لا يزال أمامهم ما لا يقل عن ست إلى ثماني سنوات من المسيرة الكروية.

لذلك، فإن الحزمة الكاملة للاعب كريستال بالاس السابق "ممتازة".

ستكون ظهور أوليسي المرتقب في البرنابيو مساء الثلاثاء في مباراة الذهاب بدوري أبطال أوروبا. وبعد ثمانية أيام، سيتحدد في ملعب أليانز أرينا أي من الفريقين المتنافسين على اللقب سيحجز تذكرة الدور نصف النهائي. وهناك ينتظر الفائز في المباراة بين بطل العام الماضي باريس سان جيرمان وليفربول.