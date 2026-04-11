"إذا احتاجوا إليّ، فلن أرفض أبدًا": أسطورة الهجوم لا يستبعد العودة إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم

يبدو الرفض لأي محاولات من جانب مدرب المنتخب الوطني مارسيلو بييلسا مختلفًا. كان سواريز قد اعتزل المنتخب الوطني في سبتمبر 2024، بعد أن قاد أوروغواي مرة أخرى كقائد للفريق في مباراة تصفيات كأس العالم التي انتهت بالتعادل 0-0 ضد باراغواي.

كان سواريز لفترة طويلة أحد أفضل المهاجمين في العالم. بين عامي 2011 و2014، سجل 82 هدفاً في 133 مباراة مع نادي ليفربول، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة مقابل 82 مليون يورو. سجل 195 هدفاً مع برشلونة في ست سنوات و283 مباراة، وفاز مع الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وشكل لعدة سنوات ثلاثي هجوم مخيف مع ليونيل ميسي ونيمار.

بعد محطات أخرى مع أتلتيكو مدريد، ونادي ناسيونال الأوروغواياني الذي نشأ فيه، وكذلك جريميو بورتو أليغري في البرازيل، انتقل سواريز إلى ميامي في أوائل عام 2024. هناك، يلعب منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى جانب صديقه ميسي، لكنه لم يعد لاعباً أساسياً في التشكيلة الأساسية ويحصل على فترات راحة متزايدة. ومع ذلك، لا يزال معدل تسجيله للأهداف جيدًا، حيث سجل سواريز 43 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 91 مباراة خاضها مع ميامي حتى الآن.