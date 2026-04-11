وعندما سُئل عن احتمال عودته، لم يستبعد اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يلعب في صفوف إنتر ميامي، هذا الاحتمال على الأقل في حديثه مع صحيفة "دياريو أوفاسيون" الأوروغوايية، حيث قال: "لقد اعتزلت المنتخب الوطني لإفساح المجال أمام لاعبين آخرين. ولأنني رأيت أن الوقت قد حان حيث لم أعد أستطيع مساعدة الفريق. لكن إذا احتاجوا إليّ، فلن أرفض أبداً الانضمام إلى المنتخب الوطني. طالما ما زلت ألعب، فهذا مستحيل."
ترجمه
"إذا احتاجوا إليّ، فلن أرفض أبدًا": أسطورة الهجوم لا يستبعد العودة إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم
يبدو الرفض لأي محاولات من جانب مدرب المنتخب الوطني مارسيلو بييلسا مختلفًا. كان سواريز قد اعتزل المنتخب الوطني في سبتمبر 2024، بعد أن قاد أوروغواي مرة أخرى كقائد للفريق في مباراة تصفيات كأس العالم التي انتهت بالتعادل 0-0 ضد باراغواي.
كان سواريز لفترة طويلة أحد أفضل المهاجمين في العالم. بين عامي 2011 و2014، سجل 82 هدفاً في 133 مباراة مع نادي ليفربول، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة مقابل 82 مليون يورو. سجل 195 هدفاً مع برشلونة في ست سنوات و283 مباراة، وفاز مع الفريق الكتالوني بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وشكل لعدة سنوات ثلاثي هجوم مخيف مع ليونيل ميسي ونيمار.
بعد محطات أخرى مع أتلتيكو مدريد، ونادي ناسيونال الأوروغواياني الذي نشأ فيه، وكذلك جريميو بورتو أليغري في البرازيل، انتقل سواريز إلى ميامي في أوائل عام 2024. هناك، يلعب منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى جانب صديقه ميسي، لكنه لم يعد لاعباً أساسياً في التشكيلة الأساسية ويحصل على فترات راحة متزايدة. ومع ذلك، لا يزال معدل تسجيله للأهداف جيدًا، حيث سجل سواريز 43 هدفًا وقدم 29 تمريرة حاسمة في 91 مباراة خاضها مع ميامي حتى الآن.
- Getty
لم تجد أوروغواي بعد خليفة مناسبًا للويس سواريز
ينتهي عقد سواريز في ميامي بنهاية العام - وما زال من غير المؤكد ما إذا كان سيواصل مسيرته بعد ذلك. وعن احتمال عودته إلى المنتخب الوطني، قال اللاعب المخضرم الآن أيضًا: "تفكر في الأمر، وتضع السيناريو في اعتبارك - خاصةً مع اقتراب كأس العالم. إذا احتاجوا إليك، فماذا ستفعل؟"
تم اختيار لاعب ليفربول السابق داروين نونيز ليكون خليفة سواريز في مركز المهاجم رقم 9 في منتخب أوروغواي. لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيصل إلى كأس العالم دون خبرة لعب كبيرة مع ناديه، حيث لم يعد مسجلاً في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الهلال منذ بداية فبراير. لذلك، هناك تكهنات حول عودته السريعة إلى أوروبا، حيث خاض نونيز آخر مباراة له مع الهلال في منتصف فبراير في دوري أبطال آسيا. بالإضافة إلى ذلك، لم يسجل أي هدف مع المنتخب الوطني منذ 13 مباراة دولية.
في المباريات الودية الأخيرة ضد إنجلترا (1-1) والجزائر (0-0) في نهاية مارس، اعتمد المدرب بيلسا على رودريغو أغيري (تيغريس) وفيديريكو فيناس (ريال أوفييدو) في مركز الهجوم، بينما شارك نونيز كبديل في كلتا المباراتين. لا يبدو أن هناك مهاجمًا آخر يبرز قبل شهرين من انطلاق كأس العالم، ولهذا السبب قد تصبح عودة سواريز موضوعًا جادًا بالفعل.
هل سيلعب لويس سواريز مع أوروغواي في كأس العالم 2026؟
كان آخر إنجاز كبير لسواريز مع المنتخب الوطني هو كأس أمريكا الجنوبية 2024، حيث احتلت أوروغواي المركز الثالث. وسجل النجم المخضرم هدفاً واحداً خلال أربع مباريات قصيرة في البطولة.
سجل سواريز إجمالاً 69 هدفاً في 143 مباراة دولية. في كأس العالم 2010، سجل ثلاثة أهداف في طريقه إلى المركز الرابع، وكان الفوز بكأس أمريكا الجنوبية 2011 نجاحاً كبيراً آخر.
في كأس العالم 2022 الماضية في قطر، كان سواريز في التشكيلة الأساسية في اثنتين من مباريات المجموعة الثلاث، لكنه لم يستطع منع الخروج المخيب للآمال من الدور الأول. في كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيواجه الأوروغوايانيون بقيادة نجم خط وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في دور المجموعات كل من السعودية والرأس الأخضر وإسبانيا. ويعتبر الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الهدف الأدنى للمنتخب الأمريكي الجنوبي.
- Getty Images
هل سيعود لويس سواريز إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم؟ مشاركاته السابقة مع أوروغواي
البطولة
الأداء
المباريات
الأهداف
كأس العالم 2010
المركز الرابع
6
3
كأس أمريكا 2011
الفائز
6
4
كأس القارات 2013
المركز الرابع
5
3
كأس العالم 2014
دور الـ16
2
2
كأس العالم 2018
ربع النهائي
5
2
كأس أمريكا 2019
ربع النهائي
4
2
كأس أمريكا 2021
ربع النهائي
5
1
كأس العالم 2022
الدور الأول
3
0
كأس أمريكا 2024
المركز الثالث
4
1