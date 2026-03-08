Getty Images Sport
إدي هاو يكشف عن اختياره بين أرسنال ومانشستر سيتي باعتبارهما "أفضل فريقين" واجههما نيوكاسل هذا الموسم
ملاحظة هاو عن مانشستر سيتي
لقد حقق رجال بيب جوارديولا تفوقًا نفسيًا على نادي تاينسايد، بعد أن هزموه مرة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومرتين في نصف نهائي كأس كاراباو. على الرغم من تصدر آرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز خلال معظم الموسم، لم يكن لدى هاو أي شك في من يحمل حاليًا لقب أفضل فريق في البلاد. بالنسبة له، فإن الطبيعة القاسية للبطل العالمي تجعله تحديًا فريدًا لا يستطيع حتى أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، الذي يقدم أداءً رائعًا، أن يواجهه من حيث الإرهاق البدني البحت.
مانشستر سيتي يظهر تفوقه
بعد التفكير في الفارق الكبير في المستوى خلال خروجهم الأخير من الكأس، سارع هاو إلى الاعتراف بالجودة العالية التي يتمتع بها الضيوف. وأشار مدرب نيوكاسل إلى أنه حتى عندما يقوم جوارديولا بتدوير لاعبيه، يظل المستوى الفني بعيدًا عن متناول معظم الفرق في الدوري، بما في ذلك فريق نيوكاسل الذي اختبر نفسه ضد أفضل الفرق في أوروبا وفي الدوري المحلي هذا الموسم.
قال هاو: "أعتقد أن [سيتي] أجرى تغييرات على فريقه، لكن أعتقد أنك ترى القوة الكبيرة التي يتمتعون بها. أعتقد أن ذلك كان ربما خطوة أبعد من اللازم بالنسبة لنا اليوم ضدهم عندما كانوا في ذلك المزاج، أعتقد أنهم كانوا ممتازين ونحن تراجعنا في المباراة. بدا أننا فقدنا طاقتنا، لكنهم يفعلون ذلك بك لأنهم يحتفظون بالكرة جيدًا، ويجعلونك تركض وتطارد، ثم تتعب وترتكب خطأً فنيًا آخر وتطارد مرة أخرى. لقد فعلوا ذلك لسنوات. لهذا السبب، بالنسبة لي، كانوا أفضل فريق واجهناه باستمرار، واعتقدت اليوم أنهم كانوا في وضع جيد جدًا، ونحن فقدنا طاقتنا".
الحيازة كسلاح دفاعي
أظهرت موهبة سيتي التكتيكية أن نيوكاسل كان يلاحق الظلال لفترات طويلة من الشوط الثاني. أشار هاو إلى أن قدرة سيتي على الاحتفاظ بالكرة تخدم غرضين، هما خلق الفرص واستنزاف الطاقة البدنية والعقلية للخصم في الوقت نفسه. هذه السمة المحددة هي التي يعتقد هاو أنها تميزهم عن الفرق النخبة الأخرى مثل أرسنال، الذي عانى نيوكاسل أيضًا في مواجهته خلال هذه الحملة التنافسية.
وأضاف هاو: "بمجرد أن ترتكب خطأً فنيًا ضدهم، لن ترى الكرة مرة أخرى لفترات طويلة، ثم تستنزف طاقتك". "لهذا السبب ظلوا أفضل فريق لفترة طويلة، وأعتقد أنهم يعودون إلى المستوى الذي يجعلهم ذلك الفريق مرة أخرى. إنهم يتطورون إلى نسخة مختلفة عما كانوا عليه من قبل، لكنهم فعالون للغاية".
سباق على اللقب يصل إلى ذروته
يتقدم أرسنال حالياً بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن فريق جوارديولا لديه مباراة مؤجلة. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في نهائي كأس كاراباو في ويمبلي يوم 22 مارس.
