إدي هاو يحث لاعبي نيوكاسل على «التعامل» مع الهزيمة الساحقة أمام برشلونة «بسرعة» بعد أن عادل المدرب الرقم القياسي السيئ السمعة لغاري نيفيل

وأكد هاو أن فريقه أظهر هويته الحقيقية في أجزاء من المباراة، لكنه أعرب عن إحباطه من طبيعة الأهداف التي استقبلها. وأشار إلى أخطاء فردية غير معتادة وسوء التنظيم في الكرات الثابتة، مما سمح لبرشلونة بالسيطرة التامة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف هاو: "قدمنا مباراة جيدة للغاية لمدة 90 دقيقة في سانت جيمس بارك ونصف المباراة اليوم. لا ينبغي نسيان ذلك، مهما كان النتيجة صعبة. هذا لا يعكس كيف سارت المباراة".

"لم يكن دفاعنا بالمستوى الذي كان عليه ضد تشيلسي. في الهدف الأول، انزلق لاعبان. ثم جاءت الكرة الثابتة. ثم جاءت اللحظة الحاسمة وهي ركلة الجزاء. على الرغم من أننا لعبنا جيدًا في الشوط الأول – واعتقدت أننا كنا رائعين، وكان ذلك تمثيلًا رائعًا لما نريد أن نكون عليه – إلا أننا ارتكبنا أخطاء كثيرة.

"لو دافعنا بالطريقة التي نستطيعها، لما دخلنا الشوط الثاني متأخرين. ثم استقبلنا هدفاً آخر من كرة ثابتة. الأهداف الأربعة الأولى كانت غريبة بالنسبة لنا: لا يمكن أن نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة. الهدفان من الكرات الثابتة لا يغتفران لأنهما كانا وفقاً للقواعد. لا يمكن أن يحدث ذلك. لا أعتقد أننا تعافينا نفسياً [من ركلة الجزاء التي سددها لامين يامال]".