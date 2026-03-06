Getty
إدو يعود إلى البرازيل؟ مدير نوتنغهام فورست الذي يتعرض لانتقادات شديدة يرتبط بنادٍ جديد بعد طرده من الملعب وميدان التدريب
سقوط دراماتيكي من نعيم النعيم
وصل المشروع الطموح الذي يشارك فيه إيدو في فورست إلى طريق مسدود مرير بعد ثمانية أشهر فقط من وصوله المثير للانتباه. وبحسب ما ورد، طُلب من البرازيلي الابتعاد عن ملعب سيتي جراوند وميدان تدريب النادي في انتظار إتمام رحيله النهائي. وكان غيابه ملحوظًا خلال تعادل فورست الأخير 2-2 مع مانشستر سيتي، وهو ثالث مباراة على التوالي يغيب عنها. يأتي هذا النفي القسري في أعقاب فترة مضطربة تميزت بإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني وتغيير متكرر للمدربين، حيث تم إقالة شون دايتش مؤخرًا بعد 114 يومًا فقط من توليه المنصب. مع تراجع فورست إلى المركز 17، يبدو أن العلاقة بين إيدو ومالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس قد وصلت إلى نقطة الانهيار التام.
الارتباك وسط الفوضى
بينما يؤكد نادي فورست رسميًا أن إيدو يعمل كالمعتاد، فإن الأدلة على أرض الواقع تشير إلى عكس ذلك. أعرب المدير الفني السابق دايتش مؤخرًا عن حيرته بشأن القرارات التي اتخذها النادي خلال فترة عمله القصيرة. وقال دايتش في بودكاست The Football Boardroom: "بناءً على البيانات والتحليلات الواقعية، لا أستطيع فهم أي من القرارات التي تم اتخاذها". في غضون ذلك، يبحث رئيس نادي فلامنغو، لويز إدواردو بابتيستا (باب)، عن مدير جديد ليحل محل خوسيه بوتو، الذي تعرض لانتقادات شديدة لوصفه الفريق بـ"غير المسؤول" ولبرودته عند إقالة فيليبي لويس بشكل مفاجئ من منصب المدير الفني. وقد دفعت هذه الانتقادات باب إلى البحث عن شخصيات تنفيذية أكثر شهرة مثل إيدو، وفقًا لـ Globo.
إصلاح استراتيجي في ريو
يقال إن نادي فلامنغو يدرس إعادة هيكلة قسم كرة القدم بالكامل للتخلي عن نموذج المدير الواحد. يدرس الرئيس باب نظامًا من مستويين: مدير تنفيذي لإدارة استراتيجية السوق وشخصية أخرى "في غرفة الملابس" للتعامل مع علاقات اللاعبين. بفضل خبرته الواسعة في أرسنال والمنتخب البرازيلي، يُعتبر إيدو المرشح المثالي للمنصب التنفيذي. يأتي هذا الاهتمام في وقت يشهد فيه ماراكانا اضطرابات عميقة، حيث أصبح المدير الحالي بوتو "في موقف حرج" بعد سلسلة من الكوارث في العلاقات العامة وعمليات انتقال فاشلة.
بقايا البقاء على قيد الحياة وتغييرات في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة
بالنسبة لفورست، فإن الأولوية هي البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد فيتور بيريرا، حيث يتفوق الفريق على منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط. حل مسألة رحيل إيدو هو أمر ضروري يجب عليهم إنجازه قبل فترة الانتقالات الصيفية. على العكس من ذلك، من المتوقع أن يتحرك فلامنغو بسرعة لتثبيت هرمه الهرمي مع بدء المدرب الجديد ليوناردو جارديم مهامه. إذا تمكن إيدو من التفاوض على انفصال نهائي عن سيتي جراوند، فإن العودة إلى البرازيل تمنحه فرصة لإعادة بناء سمعته في أحد أكبر الأندية في أمريكا الجنوبية، ربما إلى جانب أساطير النادي مثل فابيو لوتشيانو في هيكل إداري مجدد.
