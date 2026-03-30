إدوارد ميندي ينتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشدة لـ"إلحاق الضرر" بكرة القدم الأفريقية في رد لاذع على تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية
مندي ينتقد الهيئة الإدارية
وفقًا لما أوردته قناةRMC Sport، لم يتردد ميندي في التعبير عن رأيه أمام وسائل الإعلام قبيل مباراة ودية ضد غامبيا. وأعرب عن إحباطه الشديد بعد أسبوعين من قيام هيئة الاستئناف بإلغاء فوز السنغال 1-0 في المباراة النهائية ضد المغرب. وقد ترك هذا القرار، الذي منح المنتخب المغربي فوزًا غيابيًا بعد أشهر من انتهاء البطولة، طعمًا مريرًا. وكان حارس مرمى الأهلي قد ألمح بالفعل إلى استيائه عقب مباراة أخيرة ضد بيرو على ملعب فرنسا، حيث ادعى أن الهيئة الإدارية تتحرك ببطء أكبر من وتيرة الرياضة في أفريقيا. ويوم الاثنين، توسع في شرح تلك الأفكار.
سمعة كرة القدم الأفريقية على المحك
وأشار اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى أن الافتقار إلى المعايير الاحترافية يمنع البطولة من الحصول على تقدير عالمي. وقدم تقييمًا لاذعًا للقيادة وتأثيرها على صورة اللعبة. وقال ميندي بجرأة: "أعتقد أنه أصبح من المعتاد للأسف في قارتنا ألا تفي CAF بالتوقعات. وللأسف، كما قلت، فإن كرة القدم الأفريقية هي التي تعاني. عندما قلت إن كرة القدم الأفريقية تتقدم بوتيرة أسرع من الهيئات الإدارية، فذلك لأنك ترى اليوم لاعبين أفارقة في أفضل الأندية في العالم، يفوزون بالبطولات، ويمثلون القارة وأفضل ما يتم إنجازه هنا. لكن حفنة من الناس تفسد هذا العمل".
مقارنة مع بطولة أمم أوروبا وكأس أمريكا الجنوبية
وفي معرض تسليطه الضوء على التفاوت بين الحوكمة في القارة الأفريقية وتلك السائدة في القارات الكبرى الأخرى، أشار إلى أن الوضع الراهن يعيق المنطقة عن تحقيق المساواة الرياضية الحقيقية.
وأضاف: "اليوم لا يمكننا الحصول على الاحترام الذي تحظى به بطولة كأس الأمم الأوروبية أو كأس أمريكا الجنوبية، لأننا بالضبط لا نملك هيئات قوية تضع منافساتنا في المكانة التي تستحقها". كما أشار إلى تأجيل بطولة السيدات في اللحظة الأخيرة كدليل إضافي على الفشل المنهجي.
وأضاف: "نشكو من أمور كثيرة، مثل أن كأس الأمم الأفريقية لا تحظى بالمكانة التي تستحقها، لكنني أعتقد أننا يجب أن نبدأ بالنقد الذاتي وتقييم هيئاتنا الإدارية. فهناك أمور تحدث هنا لا تحدث في الاتحادات الأخرى".
محكمة التحكيم ستبت في مصير القضية
وفي حين يركز الحارس على الضرر الذي لحق بسمعته، قام الاتحاد السنغالي لكرة القدم برفع القضية رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS). ويصر "أسود تيرانغا" على ضرورة تأييد فوزهم على أرض الملعب رغم الجوانب الفنية التي استشهد بها المسؤولون. وتطرق رئيس الاتحاد، باتريس موتسيبي، مؤخرًا إلى التوتر السائد. وأكد موتسيبي أنهم سيلتزمون بالنتيجة القانونية، قائلاً: "سنحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية". ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني لإصدار الحكم النهائي غير واضح، مما يترك مصير الكأس في حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث تنتظر الدولتان توضيحًا.