إدوارد ميندي ينتقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشدة لـ"إلحاق الضرر" بكرة القدم الأفريقية في رد لاذع على تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية

وفي معرض تسليطه الضوء على التفاوت بين الحوكمة في القارة الأفريقية وتلك السائدة في القارات الكبرى الأخرى، أشار إلى أن الوضع الراهن يعيق المنطقة عن تحقيق المساواة الرياضية الحقيقية.

وأضاف: "اليوم لا يمكننا الحصول على الاحترام الذي تحظى به بطولة كأس الأمم الأوروبية أو كأس أمريكا الجنوبية، لأننا بالضبط لا نملك هيئات قوية تضع منافساتنا في المكانة التي تستحقها". كما أشار إلى تأجيل بطولة السيدات في اللحظة الأخيرة كدليل إضافي على الفشل المنهجي.

وأضاف: "نشكو من أمور كثيرة، مثل أن كأس الأمم الأفريقية لا تحظى بالمكانة التي تستحقها، لكنني أعتقد أننا يجب أن نبدأ بالنقد الذاتي وتقييم هيئاتنا الإدارية. فهناك أمور تحدث هنا لا تحدث في الاتحادات الأخرى".