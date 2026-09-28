الصفقة الصح في الوقت الخطأ: إدوارد سبيرتسيان يبهرنا بـ"لوحة فنية" ضد مونتينيجرو.. وهكذا تحصل على نسخته الأفضل يا الأهلي!

"صفقات فاشلة".. هكذا صنف قطاع كبير من الجماهير والنقاد الرياضيين، ميركاتو عملاق جدة النادي الأهلي، في صيف عام 2026.

لكن الحقيقة أن الأهلي، خطف واحدة من أبرز صفقاته في السنوات الأخيرة، خلال الميركاتو الصيفي "2026"؛ وذلك بالتعاقد مع النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، قادمًا من نادي كراسنودار الروسي.

نعم.. هذا اللاعب الذي جاء إلى الأهلي مقابل 21.9 مليون يورو، يمتلك إمكانات فنية كبيرة للغاية؛ حتى ولو لم يظهر ذلك لجماهير الراقي بشكلٍ كبير، حتى الآن.

وعلى الأقل؛ يؤكد سبيرتسيان إمكاناته الفنية الكبيرة في كل مرة يظهر فيها مع منتخب بلاده أرمينيا، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وآخر المحطات التي تألق فيها سبيرتسيان دوليًا، خلال فترة التوقف الحالي؛ تلك التي جمعت بين أرمينيا ومنتخب مونتينيجرو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة - المسار الثالث - ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إدوارد سبيرتسيان ضد مونتينيجرو..