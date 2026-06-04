إحصائية مرعبة في 20 دوريًا بالعالم.. مبابي "المتخاذل الأكبر" خلف الجميع باستثناء لاعب واحد

على مدار موسم 2025/2026، كان كيليان مبابي من أهم مصادر الجدل في الكرة الأوروبية والعالمية، في بعض الأحيان على حق ومرات أخرى بكل ما هو باطل.

خلافات مع فينيسيوس جونيور وحديث عن عدم التعاون بينهما، وسخرية من "ديكتاتورية" الفرنسي في التعامل مع من حوله، وتكهنات أخرى حول حياته الشخصية وعلاقاته العاطفية خارج الملعب وعطلاته الترفيهية.

المستوى المتخبط لريال مدريد مع تشابي ألونسو ومن بعده ألفارو أربيلوا انعكس كثيرًا على مبابي، الأغلبية لم تهتم بأرقامه التهديفية المبهرة، لأن الموسم الصفري الذي عاشه الميرينجي تصدر المشهد وبه العديد من الكواليس السلبية التي كان مبابي بطلها.

واستمرارًا لهذا الجدل، خرج أحدهم بإحصائية مُرعبة، تضع صاحب الـ27 سنة في موقف مُحرج للغاية بشأن إسهاماته الدفاعية مع ريال مدريد، وإن كان ذلك سببًا في بعض نتائج الفريق السلبية!



