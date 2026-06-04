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علي سمير

إحصائية مرعبة في 20 دوريًا بالعالم.. مبابي "المتخاذل الأكبر" خلف الجميع باستثناء لاعب واحد

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني

الجميع يساعد فريقه إلا مبابي ولاعب آخر في الدوري الإكوادوري!

على مدار موسم 2025/2026، كان كيليان مبابي من أهم مصادر الجدل في الكرة الأوروبية والعالمية، في بعض الأحيان على حق ومرات أخرى بكل ما هو باطل.

خلافات مع فينيسيوس جونيور وحديث عن عدم التعاون بينهما، وسخرية من "ديكتاتورية" الفرنسي في التعامل مع من حوله، وتكهنات أخرى حول حياته الشخصية وعلاقاته العاطفية خارج الملعب وعطلاته الترفيهية.

المستوى المتخبط لريال مدريد مع تشابي ألونسو ومن بعده ألفارو أربيلوا انعكس كثيرًا على مبابي، الأغلبية لم تهتم بأرقامه التهديفية المبهرة، لأن الموسم الصفري الذي عاشه الميرينجي تصدر المشهد وبه العديد من الكواليس السلبية التي كان مبابي بطلها.

واستمرارًا لهذا الجدل، خرج أحدهم بإحصائية مُرعبة، تضع صاحب الـ27 سنة في موقف مُحرج للغاية بشأن إسهاماته الدفاعية مع ريال مدريد، وإن كان ذلك سببًا في بعض نتائج الفريق السلبية!


  • mbappeGetty Images

    مبابي هو الأسوأ في العالم

    تيد نوتسون المختص بعالم الأرقام في كرة القدم، خرج بإحصائية مرعبة تخص مبابي على مدار الموسم الماضي، تجعله الأسوأ "حرفيًا" خلف لاعب آخر من حيث المساهمات الدفاعية.

    ونشر نوتسون عبر حسابه على منصة "إكس" تلك الإحصائية التي تؤكد أن جميع اللاعبين بأفضل 20 دوريًا في العالم، قاموا بالمساهمة دفاعيًا مع فرقهم أكثر من مبابي الموسم الماضي.

    وتضمن الأمر الدوريات التالية ممن تفوقوا على مهاجم ريال مدريد : الإنجليزي، الألماني، الإسباني، الإيطالي، الفرنسي، البرازيلي، البلجيكي، البرتغالي، الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، الأرجنتيني، الدنماركي، البولندي، النرويجي، الكرواتي، التركي، الكولومبي، الإكوادوري، الهولندي، الباراجوياني والأمريكي.

    المفارقة المثيرة للدهشة، هي أن جميع اللاعبين في كل هذه الدوريات قاموا بإسهامات دفاعية لفرقهم على مدار الموسم أكثر من مبابي، باستثناء لاعب واحد فقط في الدوري الإكوادوري للمحترفين!

    وهو ما يضعنا أمام الحقيقة الصادمة التي عرضها نوتسون، وهي أن مجموع 6043 لاعبًا من أصل 6044 قدموا مردودًا دفاعيًا أفضل من مبابي على مدار الموسم المنصرم.

    رغم الفارق الكبير في الإمكانيات، تخيل أن هناك من هو في الدوري الدنماركي أو البولندي أو الكولومبي، ساعد فريقه في حالة امتلاك الخصم للكرة أكثر من النجم الفرنسي العالمي.

    ومن جانبه قال نوتسون تعليقًا على الدراسة التي نشرها عن طريق الاستعانة بشركة "أوبتا":"سنرى ما إذا كان يمكن للعالم إجبار أحد أفضل المهاجمين الآن على بذل مجهود أكبر من دون الكرة".

    وأضاف:"اتضح الآن أن الجميع يبذل جهدًا أكثر من مبابي، لدي شعور غريب تجاه هذا الأمر، لكنها تجربة ممتعة".

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  • mbappe(C)Getty Images

    ماذا قدم مبابي الموسم الماضي؟

    من الناحية التهديفية لا غبار على ما قدمه الفرنسي، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 5 في 31 مباراة على مستوى الدوري الإسباني، وأحرز 42 هدفًا في 44 مناسبة بشكل عام في كل البطولات.

    ورغم فوزه بجائزة أفضل هداف في الليجا، إلا أن الأرقام الدفاعية للنجم الفرنسي خاصة بالدوري تؤكد أن هناك مشكلة يجب على المدرب القادم جوزيه مورينيو حلها!

    وجاءت أرقام مبابي في الدوري الإسباني وفقًا لموقع "سوفا سكور" كالتالي ..

    تدخلات ناجحة : 0.6

    معدل الالتحام في كل مباراة : 0.1

    قطع الكرة في الثلث الأخير : 0.7

    معدل استعادة الكرة في كل مباراة : 1.4

    تعرض للمراوغة كل مباراة : 0.3

    تشتيت للكرة : 0.0

    كرات تم التصدي لها : 0.0

    أخطاء أدت إلى أهداف أو تسديدات على فريقه : 0

    وأما في دوري أبطال أوروبا ..

    تدخلات ناجحة : 0.9

    معدل الالتحام في كل مباراة : 0.2

    قطع الكرة في الثلث الأخير : 0.8

    معدل استعادة الكرة في كل مباراة : 1.7

    تعرض للمراوغة كل مباراة : 0.3

    تشتيت للكرة : 0.0

    كرات تم التصدي لها : 0.0

    أخطاء أدت إلى أهداف أو تسديدات على فريقه : 0

    النجم الفرنسي الذي يستعد لخوض كأس العالم مع منتخب بلاده في قفص الاتهام أمام الجميع، والآن مهمته ستكون ثقيلة للغاية من أجل الرد في الملعب، سواء مع الديوك تحت قيادة ديدييه ديشان، أو في الحقبة الجديدة على ملعب سانتياجو برنابيو مع المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

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