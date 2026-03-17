نجح نادي كومو 1907 في تشكيل فريق من الطراز الأول في الدوري الإيطالي خلال فترة قصيرة. إلا أن هذا الفريق يخلو تقريبًا من اللاعبين الإيطاليين.
ترجمه
إحصائية لا تصدق! في أحد أندية الدرجة الأولى الإيطالية، لم يشارك لاعب إيطالي في الملعب سوى لمدة دقيقة واحدة فقط هذا الموسم
تشير إحصائية نشرتها صحيفة «كورييري ديلو سبورت» إلى أن لاعبًا إيطاليًا واحدًا فقط شارك لمدة دقيقة واحدة بالضبط مع فريق المدرب سيسك فابريغاس (38 عامًا) خلال الموسم الحالي؛ فقد شارك المدافع إدواردو غولدانياغا (32 عامًا) كلاعب بديل لمدة 60 ثانية في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق 2-1 على فيورنتينا خارج أرضه في سبتمبر.
للتوضيح: في ترتيب الدوري الإيطالي، يحتل هيلاس فيرونا المركز قبل الأخير من حيث دقائق لعب اللاعبين الإيطاليين، بـ 4137 دقيقة. وقد سجل كالياري كالتشيو أكبر عدد من دقائق اللعب للاعبين المحترفين من بلد الفائز بأربعة ألقاب في كأس العالم، حيث بلغ عددها 18868 دقيقة. ويليه كريمونيزي (16212)، وفلورنسا (14873)، وبيزا (12895)، ولازيو (12255).
- Getty Images
كومو 1907 يتجه نحو دوري أبطال أوروبا
يخوض كومو موسمه الثاني بعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي. ويشارك النادي، الذي يملكه الأخوان المليارديران الإندونيسيان روبرت بودي ومايكل بامبانغ هارتونو، بقوة في صدارة الترتيب، ولديه أمل مشروع في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبعد فوزه 2-1 في مباراة القمة مع روما يوم الأحد، يحتل كومو حالياً المركز الرابع في الترتيب.
يُعتبر المدرب فابريغاس، في أول تجربة له كمدرب رئيسي، مدرباً واعداً من الطراز الأول. وقد جمع حوله في تشكيلته عدداً من اللاعبين المحترفين البارزين. ومن بين أبرز اللاعبين نجم ريال مدريد السابق نيكو باز (الأرجنتين، 21 عاماً) وجاكوبو رامون (إسبانيا، 21 عاماً)، والفائز السابق بدوري أبطال أوروبا سيرجي روبرتو (إسبانيا، 34 عاماً)، بالإضافة إلى الهداف اليوناني البارز أناستاسيوس دوفاكيس (26 عاماً، سجل 10 أهداف هذا الموسم). كما انضم قبل بداية هذا الموسم بطل أوروبا الإسباني ألفارو موراتا (33 عامًا).
ويضاف إلى ذلك لاعبان ألمانيان محترفان هما المدافع مارك أوليفر كيمبف (31 عامًا) والجناح نيكولاس كوين (26 عامًا). أما اللاعبون الإيطاليون، فيصعب العثور عليهم: فإلى جانب اللاعب المخضرم غولدانغا، لا يوجد في الفريق سوى ماورو فيغوريتو البالغ من العمر 35 عامًا.
أفضل هدافي فريق كومو كالتشيو هذا الموسم
الاسم العمر البلد الأهداف أناستاسيوس دوفاكيس 26 عامًا اليونان 10 نيكو باز 21 عام الأرجنتين 9 مارتن باتورينا 23 عامًا كرواتيا 5 مارك أوليفر كيمبف 31 عامًا ألمانيا 4 لوكاس دا كونها 24 عامًا فرنسا 3