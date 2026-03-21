وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية، قدم بطل العالم مرتين طلبًا إلى مكتب الملكية الفكرية لتسجيل صورته كعلامة تجارية وبالتالي حمايتها.
إجراء غريب بسبب الإعلانات المزيفة! يبدو أن نجم لعبة السهام لوك ليتلر يسعى إلى تسجيل وجهه كعلامة تجارية
والسبب: يمكن لليتلر بذلك منع استغلال صورته في الإعلانات دون موافقته، سواء كان ذلك عن طريق الذكاء الاصطناعي أو برامج معالجة الصور.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى منع بيع المنتجات المزيفة، التي يستخدمها القائمون عليها صورة ليتلر لأغراض غير مشروعة، مما يشكل انتهاكًا لحقوق النشر.
وقع ليتلر أكبر صفقة في تاريخ رياضة رمي السهام
لا يوجد حالياً لاعب دارتس آخر يتمتع بقيمة تسويقية أكبر من ليتلر، ولهذا السبب قام المصنف الأول عالمياً بتسجيل لقب «ذا نوك» (The Nuke) كعلامة تجارية محمية في الولايات المتحدة. وفي مطلع هذا العام، بعد فترة وجيزة من فوزه بلقبه الثاني في بطولة العالم، أبرم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً الآن أكبر صفقة في تاريخ رياضته مع شركة «تارغت دارتس» (Target Darts) المزودة للمعدات.
ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء البريطانية PA، من المقرر أن يحصل اللاعب البريطاني على ما مجموعه حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (حوالي 23 مليون يورو). ووفقاً لذلك، فإن الاتفاقية تمتد لعشر سنوات وتشمل، إلى جانب المدفوعات الثابتة، مكافآت مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى حصص من عائدات مبيعات المنتجات التي يروج لها ليتلر.
تقوم شركة «ليتلر» أيضًا بالترويج لألعاب الفيديو وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة
كما يروج ليتلر لألعاب الفيديو وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة وحتى وجبات المكسرات الجاهزة. ويتولى تسويقه أحد أنجح رجال الأعمال في عالم لعبة السهام بنفسه: غاري بلامر.
يضاف إلى ذلك الجوائز المالية الضخمة التي يحصدها ليتلر. ففي العامين الماضيين، تجاوز بالفعل حاجز الثلاثة ملايين يورو في ترتيب الجدارة. ولا يبدو أن نهاية قصة نجاحه في الأفق بعد. فقد حصد يوم الخميس الماضي فوزه الثاني هذا الموسم بعد مطاردة مثيرة في الدوري الممتاز.
لوك ليتلر يتصدر قائمة لاعبي الدارتس: ترتيب الجدارة
الموقع الحالي الاسم جائزة مالية 1 لوك ليتلر 2,961,000 جنيه إسترليني 2 لوك همفريز 1.206.500 جنيه إسترليني 3 جيان فان فين 948,250 جنيه إسترليني 4 مايكل فان جيروين 710,250 جنيه إسترليني 5 جوني كلايتون 649.000 جنيه إسترليني 6 جيمس ويد 637,250 جنيه إسترليني 7 جوش روك 619,250 جنيه إسترليني 8 جيروين برايس 617,750 جنيه إسترليني 9 ستيفن بونتينغ 615,250 جنيه إسترليني 10 غاري أندرسون 600,250 جنيه إسترليني
- تاريخ: 16 مارس 2026