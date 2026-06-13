اضطر منتخب بلجيكا لتغيير الستائر المحيطة بملعب تدريباته للمرة الثانية، بهدف ضمان سرية خططه التكتيكية وتجنب محاولات التجسس قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب المصري في افتتاح المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.
إجراءات أمنية مشددة.. بلجيكا تكافح التجسس بستائر جديدة قبل مواجهة مصر في كأس العالم
أزمة الستائر الشفافة
أثار معسكر المنتخب البلجيكي لكرة القدم في بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا جدلاً واسعاً. ووفقاً لما ذكرته الصحيفة البلجيكية، واجه الجهاز الفني أزمة تتعلق بمدى خصوصية التدريبات في مقر نادي سياتل ساوندرز، حيث تم تركيب ستائر مضادة للتجسس حول الملعب. لكن النسخة الأولى كانت شفافة، مما اضطر المسؤولين لإضافة طبقات جديدة لضمان السرية قبل مواجهة المنتخب المصري.
وتُقام هذه المواجهة المرتقبة يوم الإثنين المقبل في أولى جولات المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبَي نيوزيلندا وإيران، مما يزيد من أهمية الحفاظ على سرية الخطط التكتيكية وحمايتها من أي عيون متطفلة في ظل المنافسة الشرسة المنتظرة.
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استعدادات الفراعنة وإجراءات بلجيكية مشددة
على الجانب الآخر، انتقل المنتخب المصري إلى مدينة سياتل التي تستضيف المباراة، وذلك بعد أن قرر المدير الفني حسام حسن إقامة معسكر الفراعنة التحضيري في مدينة سبوكان لفرض حالة من التركيز الشديد على اللاعبين.
في المقابل، يحرص الجانب البلجيكي على إكمال استعداداته في سرية تامة، حيث تم فرض طوق أمني مشدد حول المجمع التدريبي لمنع أي شخص من الاقتراب. ورغم كل هذه الإجراءات، تسربت معلومة إلى معسكر حسن تفيد باستخدام لاعبي بلجيكا لتقنية العلاج بحمامات الساونا للتأقلم مع الحرارة. وتعد هذه التدابير الأمنية محاولة حازمة لمنع أي تسريبات قد تمنح الأفضلية للمنافس.
تسريبات تشكيلة جارسيا لمواجهة مصر
رغم الستائر والإجراءات الأمنية، كشفت صحيفة nieuwsblad أن المدير الفني رودي غارسيا استقر بالفعل على تسعة عناصر أساسية في تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة مصر. وأوضحت التقارير أن المدرب رودي جارسيا حسم مشاركة حارس المرمى تيبو كورتوا، وأمامه الظهير الأيمن توماس مونييه والمدافع ناثان نجوي. كما يقود خط الوسط الثلاثي كيفين دي بروين، أمادو أونانا، ويوري تيليمانس، بينما يتولى الهجوم لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو، وتشارلز دي كيتيلاير.
في المقابل، لا يزال المدرب يفاضل في مركزين فقط؛ حيث يتنافس آرثر تياتي وبراندون ميشيل على مركز قلب الدفاع الأيسر، بينما يشهد مركز الظهير الأيسر صراعاً بين تيموتي كاستان وماكسيم دي كوبير.
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ماذا ننتظر من الموقعة الافتتاحية؟
بعد اكتمال الاستعدادات والتحضيرات في كلا المعسكرين، تتجه كل الأنظار بشغف نحو المباراة الافتتاحية للمجموعة السابعة يوم الإثنين المقبل. سيكشف هذا اللقاء المونديالي المثير ما إذا كانت التدابير الأمنية المشددة والتشكيلة شبه المحسومة للمدرب غارسيا ستمنح بلجيكا التفوق المنشود، أم أن حالة التركيز العالية التي فرضها الفراعنة ستنجح في قلب الموازين وتحقيق المفاجأة.