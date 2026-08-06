ذهب ولم يعد: إجازة كريستيانو رونالدو الطويلة.. بين قاعدة بدنية استثنائية ومغامرة بـ"مشروع بوستيكوجلو" في النصر

بينما تضع الأندية لمساتها الأخيرة، وتكثف من استعداداتها البدنية والفنية، لخوض معترك الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ يواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو غيابه عن تدريبات عملاق الرياض النصر، حتى وقتنا هذا.

نعم.. 9 أيام فقط تفصل النصر، عن خوض أولى مباريات الموسم الرياضي الجديد؛ وذلك عندما يلتقي نادي الفتح العنيد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورغم ذلك.. لا يعلم أحد موعد انضمام رونالدو، إلى تدريبات الفريق النصراوي؛ بل أن الأخبار تفيد أنه يستعد لحفل زفافه، من خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

وبدأت إجازة الأسطورة البرتغالية الصيفية، بمجرد توديع منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بالخسارة (0-1) أمام إسبانيا، في دور ثمن النهائي.

لذا؛ السؤال الذي يطرح نفسه الآن بين الأوساط النصراوية، هو: " هل سيكون رونالدو جاهزًا (بدنيًا وفنيًا) للموسم الرياضي الجديد بعد تأخُره في العودة إلى التدريبات؟! ".

ونحن سنحاول أن نجيب من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على سؤال مدى جاهزية كريستيانو رونالدو "البدنية والفنية"، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027..