صفقة قيمتها تصل لـ70 مليون يورو .. عرض مدريدي قد يُجبر ليفركوزن على بيع إبراهيم مازا!

وضع أتلتيكو نصب عينيه هدفاً مألوفاً بشكل حاسم، بينما يسعى دييجو سيميوني لتعزيز خياراته في خط الوسط. فقد أعاد العملاق الإسباني إشعال اهتمامه بصانع الألعاب الجزائري لباير ليفركوزن، مازا، البالغ من العمر 20 عاماً، ولم يضيّع أي وقت في إعلان نواياه.

ووفقاً لموقع Bulinews، فقد تواصلت الإدارة الرياضية لأتلتيكو بالفعل مع ليفركوزن للتعبير عن اهتمامها. غير أن اقتناص صانع الألعاب الهجومي الموهوب من نادي البوندسليجا لن يكون بالأمر السهل، إذ لا يعتزم ليفركوزن السماح لنجمه الصاعد بالرحيل.