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أحمد فرهود

النشاط وحده لا يكفي: إبراهيم عادل أعاد إحياء هجوم نورشيلاند ضد موناكو.. و"تمريرة ميساوية" ورطته!

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إبراهيم عادل
ليونيل ميسي
موناكو ضد إف سي نوردسيايلاند
موناكو
إف سي نوردسيايلاند
دوري المؤتمر الأوروبي

ظهور أوروبي جديد لابن الفراعنة..

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موناكو

موناكو

في ليلة الخميس "5 نوفمبر 2026"؛ توجهت أنظار عشاق الكرة المصرية إلى إمارة موناكو الفرنسية، لمشاهدة النجم المصري إبراهيم عادل.

نعم.. عادل حل ضيفًا مع فريقه الدنماركي نورشيلاند، على فريق موناكو الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

لكن هذه الزيارة لم تكن موفقة أبدًا؛ حيث خسر فريق نورشيلاند الأول لكرة القدم (0-2) أمام موناكو، بمشاركة ابن الفراعنة.

ثنائية موناكو في الشباك الدنماركية؛ جاءت بواسطة الفرنسي ماتيس ديتوربيه ومواطنه ماتيس أبلين، في الدقيقتين 33 و90+1.

وبهذه النتيجة.. وصل موناكو إلى النقطة التاسعة من 3 مباريات، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد نورشيلاند عند نقطتين فقط، في "المركز الخامس والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إبراهيم عادل في مباراة نورشيلاند وموناكو..

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    إبراهيم عادل.. ظهور جديد بقميص نورشيلاند

    واصل النجم المصري إبراهيم عادل، ظهوره مع نادي نورشيلاند الدنماركي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سواء أساسيًا أو كخيار بديل مهم، في المباريات المحلية والأوروبية.

    آخر ظهور لعادل مع نورشيلاند؛ جاء في مواجهة نادي موناكو الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

    ودخل النجم المصري كـ"بديل"، في الدقيقة 61 من عمر هذه المواجهة؛ رغم أنه كان قد تألق في المباراة الأوروبية الماضية ضد نادي سسكا صوفيا البلغاري، عندما سجل هدفي نورشيلاند في التعادل (2-2) وقتها.

    - أرقام إبراهيم عادل في الموسم الحالي:

    * مباريات: 21.

    * دقائق: 1.175.

    * مساهمات تهديفية: 7.

    * أهداف: 4.

    * تمريرات حاسمة: 3.

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    عندما أضاف إبراهيم عادل "الحيوية" لهجوم نورشيلاند

    الآن.. لنركز على ما قدمه النجم المصري إبراهيم عادل، جناح نادي نورشيلاند الدنماركي؛ وذلك في مواجهة فريق موناكو الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

    ولم يستطع عادل إنقاذ نورشيلاند؛ حيث قدم الفريق الدنماركي مستوى سيئًا للغاية ضد موناكو، طوال الـ90 دقيقة.

    لكن على الأقل؛ شعرنا ببعض "الحيوية الهجومية" بعد دخول عادل إلى أرضية الملعب كـ"بديل"، في الدقيقة 61.

    وشن النجم المصري بعض الهجمات، قبل التمرير إلى زملائه في صفوف نورشيلاند؛ والذين كانوا إما يستلمون بشكل سيئ، أو يتخذون قرارات خاطئة.

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    تمريرة "ميساوية" تورط إبراهيم عادل ضد موناكو!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نقف عند لقطة محددة للنجم المصري إبراهيم عادل، في مباراة نادي نورشيلاند الدنماركي ضد فريق موناكو الفرنسي.

    هذه اللقطة من عادل؛ ورطت نورشيلاند أمام موناكو، وجعلته يستقبل هدفًا ثانيًا قاتلًا في الدقيقة 90+1.

    * إذًا.. ماذا حدث بالضبط؟!

    كما ذكرنا، النجم المصري بعد نزوله كـ"بديل" ضد موناكو، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؛ كان يشن بعض الهجمات، آخرها في الدقيقة 90.

    وقتها.. قام عادل بالتوغل بالكرة من الجناح الأيسر إلى العمق، ثم توقف وأراد تمريرها فوق مدافعي موناكو، إلى أحد زملائه داخل منطقة الـ18.

    هذه التمريرات التي يقوم بها عباقرة كرة القدم، أمثال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وغيره؛ جاءت خاطئة من عادل ولم تصل إلى زميله، لترتد بهجمة سريعة لمصلحة موناكو.

    هجمة موناكو السريعة، بعد تمريرة إبراهيم عادل الخاطئة؛ انتهت بتسجيل النجم الفرنسي ماتيس أبلين، الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

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    كلمة أخيرة.. على إبراهيم عادل استغلال الإيجابيات للبناء عليها

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أن النجم المصري إبراهيم عادل أحدث نشاطًا نسبيًا في هجوم نادي نورشيلاند الدنماركي ضد فريق موناكو الفرنسي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

    إلا أنه من سوء حظ عادل؛ فقد تسبب في هدف ضد نورشيلاند، وذلك بتمريرته الخاطئة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

    هذه التمريرة إذا كانت سليمة، مع تمركز أفضل لزميله؛ كان من الممكن أن تنتهي بهدف التعادل (1-1)، وبشكل جمالي رائع.

    ولأن تفاصيل بسيطة في الكرة، قد تحوّلك من بطل الليلة، إلى أحد المشاركين في الخسارة؛ وجدنا كرة عادل المقطوعة تنتهي بهدف ثانٍ لموناكو، في الدقيقة 90+1.

    وفي النهاية.. يجب أن يبني إبراهيم عادل على "الإيجابيات" التي نشاهدها منه، في مباريات فريق نورشيلاند الأول لكرة القدم؛ وذلك حتى يثبت نفسه بشكل أكبر، في الفترة القادمة.

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