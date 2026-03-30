تحذيرات إبراهيم حسن على الميزان: ليونيل ميسي لم يسقط في طي النسيان.. وحقيقة "نصف العالم" تؤيد عزلة محمد صلاح الأمريكية

"لا تذهب إلى الدوري الأمريكي؛ فالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أصبح في طي النسيان".. هكذا حذر مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، نجم الفراعنة الكبير محمد صلاح.

حسن وصف الدوري الأمريكي بـ"الضعيف"؛ قائلًا إنه أصبح لا يتذكر ميسي الآن، بعد انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي قرر مغادرة الملاعب الأوروبية صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ للانضمام إلى فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ولم يكن تصريح حسن، مجرد نصيحة عابرة؛ بل تحوّل إلى "صافرة إنذار" دوت في أروقة الكرة المصرية، وأثارت تفاعلًا عالميًا كبيرًا.

وبينما يُراقب العالم أجمع، العد التنازلي لمسيرة صلاح مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ فتح مدير منتخب مصر "الصندوق الأسود" الذي شغل الرأي العام، وهو: "هل تبتلع أمريكا بريق النجوم الكبار؟!".

وسنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تصريحات إبراهيم حسن المثيرة للجدل، عن ميسي وصلاح..