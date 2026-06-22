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إبراهيموفيتش: نمت في مباراة بلجيكا أمام إيران.. وكورتوا: مشكلتنا هجومية!
زلاتان يصدر حكمًا مملًا
لم يكن إبراهيموفيتش أبدًا من النوع الذي يلتزم باللياقة في كلامه، ولم يكن المهاجم السويدي الأسطوري الذي تحول إلى محلل رياضي في مزاج يسمح بالمجاملات بعد تعادل بلجيكا 0-0 مع إيران. وفي حديثه على قناة «فوكس سبورتس» إلى جانب زميله السابق في برشلونة تييري هنري، قدم إبراهيموفيتش تقييمًا صريحًا للغاية للقيمة التي قدمها رجال رودي جارسيا.
وقال إبراهيموفيتش: «في الشوط الأول كدت أنام، وفي الشوط الثاني نمت فعلاً. لا أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن التعليق عليه بشأن هذه المباراة، فهي تعادل آخر، لذا دعونا نرى ما سيحدث في المباراة المقبلة. لكن، نعم، سأترك زملائي في الفريق يعلقون عليها».
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رودي جارسيا يدعو إلى الهدوء
على الرغم من الانتقادات المتزايدة والتصريحات اللاذعة التي أدلى بها زلاتان، حث رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي، المشجعين ووسائل الإعلام على الحفاظ على رباطة جأشهم. وأكد المدرب الفرنسي أنه على الرغم من أن عدم تحقيق الفوز أمر مخيب للآمال، فإن الذعر ليس هو الحل، حيث لا يزال الفريق مسيطراً على مصيره.
وقال جارسيا في مؤتمره الصحفي عقب المباراة: «لم نحقق الفوز، وهذا أمر مؤسف، لكن علينا الآن أن نحافظ على هدوئنا في هذه الحالة ونركز على المباراة ضد نيوزيلندا».
كورتوا يشير إلى مشاكل التسجيل
وقد حظي تقييم المدرب لأداء المنتخب البلجيكي بموافقة تيبو كورتوا. ورأى الحارس أن الفريق يخلق فرصًا كافية لكنه يفشل في تحويلها إلى أهداف.
"في النهاية، ما ينقصنا هو الأهداف. سواء في مباراة مصر أو اليوم ضد إيران، أتيحت لنا فرص عديدة، لكننا فشلنا في تسجيل أي هدف، وهذا هو ما يغير مجرى المباريات"، اعترف كورتوا في المنطقة المختلطة.
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الضغوط تتزايد على «الشياطين الحمر»
وبهذا النتيجة، تبلغ رصيد بلجيكا نقطتين فقط بعد مباراتين في المجموعة بعد أن تعادلت 1-1 مع مصر في مباراتها الافتتاحية. ومع تلاشي لقب «الجيل الذهبي» منذ فترة طويلة، يواجه الجيل الحالي صعوبة في إيجاد أي إيقاع هجومي، مما يجعل آمالها في التأهل معلقة بخيط رفيع قبل المباراة الحاسمة الأخيرة في المجموعة ضد نيوزيلندا. وبالنسبة لفريق يضم بعضاً من أكثر المواهب الإبداعية تقييماً في عالم كرة القدم، أصبح الافتقار إلى الدقة في إنهاء الهجمات مشكلة صارخة.