إبراهيما كوناتي مستعد للانتقال إلى ريال مدريد في انتظار عرض من «البلانكوس»

لم يحسم كوناتي بعد مستقبله مع ليفربول، ويهدف المدافع إلى حسم الأمور قبل انطلاق كأس العالم. لم يجدد اللاعب الفرنسي عقده مع «الريدز» بعد، ومع اقتراب انتهاء عقده الحالي في يونيو، بدأت عدة أندية أوروبية كبرى في التهافت عليه. ومن بين الأندية المهتمة ريال مدريد، الذي وضع لاعب «آر بي لايبزيغ» السابق على رأس قائمة أهدافه لتعزيز خط دفاعه.

وفي حين يشير المقربون من المدافع الدولي إلى أنه لا يوجد شيء رسمي مع العملاق الإسباني، يُقال إن فكرة الانتقال إلى تشامارتين تبدو مغرية للغاية بالنسبة للاعب.

ووفقاً لصحيفة AS، رفض كوناتي جميع العروض الأخيرة من ليفربول بشأن تمديد العقد، مما أدى إلى شعور باليأس التام في أنفيلد بشأن مستقبله على المدى الطويل في الدوري الإنجليزي الممتاز.



