إبداع نيكو باز ليس كافيًا وفابريجاس كاد يبكي دمًا بسبب سيرجي روبيرتو.. كيفو يُعلن إنتر بطلًا من جديد

حقق فريق إنتر انتصارًا دراميًا ومثيرًا على مضيفه كومو بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

أقيم اللقاء على ملعب جوزيبي سينيجاليا وشهد تقلبات فنية جنونية جعلت عشاق الكالتشيو يحبسون أنفاسهم حتى الصافرة النهائية.

بهذا الفوز رفع النيراتزوري رصيده إلى 75 نقطة ليحكم قبضته على صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن نابولي ملامسًا لقب الدوري.

في المقابل تجمد رصيد كومو عند 58 نقطة في المركز الخامس رغم الأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المدرب سيسك فابريجاس طوال تسعين دقيقة.







