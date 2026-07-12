Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

أيوب بوعدي وهداف دوري روشن على رأسهم .. 10 نجوم من كأس العالم يشعلون ميركاتو صيف 2026

التحليل الفني
كأس العالم
أيوب بوعدي
يان ديوماندي
جيلبرتو مورا
إليجاه جاست
أنطونيو نوسا
مبكيزيلي مبوكازي
طارق محرموفيتش
خوليان كينيونيس
كريسينسيو سامرفيل
المغرب
كوت ديفوار
هولندا
المكسيك
جنوب أفريقيا
النرويج
البرازيل
نيوزيلندا
البوسنة والهرسك
فقرات ومقالات
هيثم حسن
مصر

التألق في المونديال يساوي ارتفاع السعر للبعض، والآخرون بالفعل محط الاهتمام حتى قبل البطولة الكبرى

بطولة كأس العالم 2026 هي الأكبر في تاريخ كرة القدم، وزيادة عدد المباريات والفرق يعني أن المزيد من اللاعبين سيجذبون انتباه الكشافين والمدربين والأندية في جميع أنحاء العالم.

على سبيل المثال، اتفق نادي نيوكاسل للتو مع نادي فرايبورج على دفع مبلغ 51.5 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) مقابل انتقال يوهان مانزامبي، المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا والذي لعب دورًا رئيسيًّا في وصول سويسرا إلى دور ربع النهائي.

ولكن من غيره قد قدم أداءً كافياً في أمريكا الشمالية ليحظى بفرصة الانتقال هذا الصيف؟ تختار GOAL 10 لاعبين قدموا أداءً مبهراً ومن المرجح أن ينتقلوا في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة...

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إيليا جاست (نيوزيلندا)

    لن يتعجل نادي «ماذرويل» في العثور على مشترٍ للاعب الذي لم يضمه النادي إلا في الصيف الماضي قادمًا من نادي «هورسنز» الدنماركي، لكن الأمر أصبح بالتأكيد أكثر جاذبية الآن بعد أن «أضاف» الجناح النيوزيلندي، على حد تعبير كريس ساتون، «بضعة أصفار» إلى قيمته السوقية بتسجيله ثلاثة أهداف في كأس العالم.

    ووفقاً لأحدث التقارير، فإن بطل اسكتلندا «سلتيك» ونادي «تولوز» الذي يلعب في الدوري الفرنسي، يدرسان حالياً عروضاً لضم «جاست»، الذي سجل سبعة أهداف في موسمه الأول في «فير بارك»، وقد يصل سعره إلى 4 ملايين جنيه إسترليني بعد عام واحد من انضمامه مقابل عُشر هذا المبلغ.

    • إعلان
  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مبيكيزيلي مبوكازي (جنوب أفريقيا)

    كشفت وكيلة أعمال مبكيزيلي مبوكازي، باسيا مايكلز، أن بعض «الأندية المرموقة» قد استفسرت بالفعل عن إمكانية التعاقد مع موكلها هذا الصيف — ويمكن للمرء بالتأكيد أن يفهم السبب.

    وقد لعب المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، والذي ينتمي إلى نادي شيكاغو فاير، كل دقيقة من المباريات التي خاضتها جنوب أفريقيا في مسيرتها التاريخية نحو مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم، ويُقال إن كل من نابولي ونوتنجهام فورست من بين العديد من الأندية المهتمة بلاعب نادي أورلاند بايرتس.

    وقالت مايكلز لموقع«سبورتسبوم»: «لم أتخيل أبدًا أنني سأتحدث إلى بعض الأشخاص الذين أتحدث إليهم الآن. لكن الأهم بالنسبة لي هو أن أجد له مكانًا في إحدى الدوريات الخمس الكبرى. أعتقد أن مبوكازي يستحق اللعب في دوري أبطال أوروبا، ولا شك في ذلك».

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    طارق محرموفيتش (البوسنة والهرسك)

    وكانت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» قد ذكرت قبل انطلاق كأس العالم مباشرةً أن إنتر لم يكن الوحيد الذي يراقب المدافع البوسني طارق محرموفيتش، بل إن يوفنتوس كان يفكر أيضًا في إعادة التعاقد مع لاعب كان قد سمح له بالانتقال إلى ساسولو في صفقة انتقال نهائية العام الماضي.

    ومع ذلك، فإن هذين العملاقين في الدوري الإيطالي يندمان الآن على عدم اتخاذ خطوة ملموسة عندما أتيحت لهما الفرصة للحصول عليه بسعر زهيد - حيث رفع ساسولو سعره المطلوب لمحرموفيتش، الذي جذب اهتمام أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل سندرلاند على خلفية أدائه المثير للإعجاب في كأس العالم.

    ويُقال إن محرموفيتش لا يزال يفضل الانتقال إلى سان سيرو، ومن الجدير بالذكر أن يوفنتوس أدرج بنداً في عقده مع ساسولو ينص على حصوله على 50 في المائة من قيمة أي صفقة بيع لاحقة، لكن المال هو المحرك الرئيسي للسوق الحديثة، وهناك شكوك الآن بأن المدافع البالغ من العمر 23 عاماً سينتهي به المطاف في أغنى دوري في العالم.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    خوليان كينونيس (المكسيك)

    كان خوليان كينونيس قد عزز بالفعل آماله في تحقيق انتقال صيفي، بعد أن تفوق على كل من إيفان توني وكريستيانو رونالدو في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، مسجلاً 33 هدفاً في 31 مباراة فقط. ومع ذلك، ربما يكون الجناح الأيسر الهداف قد قدم الآن ما يكفي ليضمن لنفسه الانتقال إلى إنجلترا، بعد أن سجل أهدافاً في أربع من مباريات المكسيك الخمس في كأس العالم.

    ولم يوقع كينيونيس سوى عقداً جديداً مع فريق القادسية في مايو الماضي، لذا فإن النادي السعودي لا يتعرض لأي ضغوط لبيعه، وبالتالي يمكنه المطالبة بمبلغ مناسب مقابل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً الذي تأخر في الظهور، لكن الأنباء تشير إلى أنه سينتهز الفرصة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    جيلبرتو مورا (المكسيك)

    يُقال إن نادي ليفربول مهتم جدًّا بالتعاقد مع جيلبرتو مورا، لكن الأمر لن يكون سهلاً الآن بعد أن أثبت هذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا أنه أحد أكثر لاعبي خط الوسط الشباب إثارةً في عالم كرة القدم اليوم.

    بدأ مورا مشوار المكسيك في كأس العالم على مقاعد البدلاء، لكن بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمه في المباراة الأخيرة للمجموعة ضد التشيك، حافظ نجم تيخوانا الصاعد على مكانه في التشكيلة الأساسية في المباريات ضد الإكوادور وإنجلترا.

    من الواضح أن مورا لا يزال موهبة في مرحلة مبكرة جدًا، لكن إمكاناته الهائلة واضحة للعيان، ولهذا السبب قد يواجه ليفربول منافسة من أندية مثل مانشستر سيتي وآرسنال وبرشلونة وريال مدريد على هذا الشاب الذي تشير الشائعات إلى أن قيمته تبلغ 40 مليون يورو.


  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    أنطونيو نوسا (النرويج)

    اكتسح إرلينج هالاند الولايات المتحدة هذا الصيف، سواء داخل الملعب أو خارجه، لكنه لم يكن اللاعب النرويجي الوحيد الذي لفت الأنظار. فقد ذكّر أنطونيو نوسا الجميع بالسبب الذي جعل الجميع يتوقعون انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة، وذلك من خلال بعض العروض المثيرة التي قدمها على الجانب الأيسر لفريق ستالي سولباكين.

    وبعد أن قرر توتنهام في النهاية عدم التعاقد مع نوسا خلال فترة الانتقالات في يناير، يبدو أن النادي مستعد الآن لتقديم عرض رسمي إلى نادي آر بي لايبزيج لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على الرغم من أن هناك أنباءً تفيد بأن آرسنال يفكر في «اختطاف» صفقة انتقال أخرى من منافسيه في شمال لندن، بعد أن استقطب إبيريتشي إيزي من توتنهام الصيف الماضي.

  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    كريسينسيو سمرفيل (هولندا)

    لقد بدأت بالفعل موجة بيع اللاعبين في نادي وست هام، حيث انتقل ماتيوس فرنانديز إلى توتنهام مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، ولن يمر وقت طويل قبل أن يحذو كريسينسيو سمرفيل حذو اللاعب البرتغالي في مغادرة «استاد لندن». لكن الخبر السار الوحيد لفريق «الهامرز» هو أن اللاعب الهولندي نجح في رفع قيمته بفضل أدائه الديناميكي مع منتخب هولندا في كأس العالم.

    ورغم أنه لم يشارك أساسياً سوى في مباراتين من أصل الأربع التي خاضها منتخب بلاده، إلا أن سمرفيل ساهم بشكل مباشر في أربعة أهداف - سجل اثنين منها بنفسه - ويُرتبط اسمه الآن بصفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى أندية من أمثال ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد أن كان نادي فولهام، الذي يحتل مركزاً متوسطاً في جدول الترتيب، قد سعى للتعاقد معه سابقاً.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أيوب بوعدي (المغرب)

    أذهلت الطريقة التي أظهر بها أيوب بوعدي رباطة جأشه المذهلة في السيطرة على البرازيل خلال المباراة الافتتاحية للمغرب في البطولة، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف، أولئك الذين لم يكونوا على دراية بأسلوب لعبه. لكن على الرغم من أن لاعب خط وسط ليل لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، فقد كان يُتوقع منذ فترة طويلة أن يلعب على أعلى المستويات، وأصبح انضمامه الآن إلى أحد أندية النخبة الأوروبية مقابل مبلغ ضخم مجرد مسألة وقت.

    ويُقال إن بوعدي يحظى بشعبية كبيرة حالياً في إنجلترا، حيث يتنافس عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، على التعاقد مع اللاعب الدولي السابق في منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، الذي شارك أساسياً في أربع من مباريات المغرب الخمس التي خاضها في أمريكا الشمالية.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    هيثم حسن

    لم يلعب هيثم حسن مع مصر في اللقاءات الافتتاحية للفراعنة بدور المجموعات بسبب مشكلة إدارية حرمت حسام حسن من الاستفادة بخدماته، ولكن مشاركة جناح ريال أوفييدو بالأدوار الإقصائية ضد أستراليا والأرجنتين، والأداء الذي قدمه كجناح أيمن كلاسيكي جذبت الأنظار بشدة.

    حسن قال في تصريحات إنه لن يستعجل خطوته المقبلة عقب هبوط أوفييدو، خصوصًا بعد الحديث عن رغبة ناديه السابق فياريال باستعادته، وهو الذي يملك بندًا شبيهًا بالذي وضع يوفنتوس في عقد بيع محرموفيتش إلى ساسوولو، ووجود حديث أيضًا عن اهتمام من سيلتيك وأندية في البريميرليج.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    يان ديوماندي (كوت ديفوار)

    وإذا كانت هناك أي شكوك متبقية حول قدرة يان ديوماندي على التألق على أعلى المستويات، فقد تبددت هذه الشكوك خلال مشاركة كوت ديفوار في كأس العالم. قد لا يكون جناح نادي آر بي لايبزيج قد سجل أي هدف في أمريكا الشمالية، في حين لم يسجل سوى تمريرة حاسمة واحدة، لكنه أبهر الجميع بمهاراته الفنية وسرعته الفائقة على مسافة الخمس ياردات الأولى.

    كان يُعتقد أن ليفربول يتصدر السباق للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قبل بدء البطولة، لكن يبدو الآن أنه عازم على الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

    وكان نادي لايبزيج واضحًا جدًّا بشأن نيته الاحتفاظ بأغلى لاعبيه لموسم آخر، لكن التوقعات لا تزال تشير إلى أن ديوماندي سينتقل إلى ملعب «بارك دي برانس» مقابل مبلغ يصل إلى تسعة أرقام هذا الصيف.