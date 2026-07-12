أيوب بوعدي وهداف دوري روشن على رأسهم .. 10 نجوم من كأس العالم يشعلون ميركاتو صيف 2026

بطولة كأس العالم 2026 هي الأكبر في تاريخ كرة القدم، وزيادة عدد المباريات والفرق يعني أن المزيد من اللاعبين سيجذبون انتباه الكشافين والمدربين والأندية في جميع أنحاء العالم.

على سبيل المثال، اتفق نادي نيوكاسل للتو مع نادي فرايبورج على دفع مبلغ 51.5 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) مقابل انتقال يوهان مانزامبي، المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا والذي لعب دورًا رئيسيًّا في وصول سويسرا إلى دور ربع النهائي.

ولكن من غيره قد قدم أداءً كافياً في أمريكا الشمالية ليحظى بفرصة الانتقال هذا الصيف؟ تختار GOAL 10 لاعبين قدموا أداءً مبهراً ومن المرجح أن ينتقلوا في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة...