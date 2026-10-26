أين هو الآن؟ فرانشيسكو أتشيربي .. "أنقذ العالم من برشلونة" وحقق الدوري واختفى!

في نسخة دوري الأبطال قبل الماضية، بلغ إنتر النهائي بسيناريو إعجازي عندما عبر على حساب برشلونة بمجموع 7-6 في المباراتين، ولكن اللحظة الخالدة أكثر من غيرها في مواجهة الفريقين الخالدة بتاريخ المسابقة هي فرانشيسكو أتشيربي وهو يخبر زميله: "ابق هنا، سأذهب أنا"، ليسجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة الأخيرة ويذهب الفريقان لوقت إضافي حسمه إنتر بهدف دافيدي فراتيسي.

تلك اللقطة التي وصفها جمهور ريال مدريد ساخرًا وقتها بأن "أتشيربي أنقذ كرة القدم" من هيمنة برشلونة أدخلت المدافع المخضرم تاريخ النيراتزوري، ولكن فترته مع النادي الناجحة التي شهدت بطولتي دوري وكأس وسوبر، وبلوغ نهائي دوري الأبطال في مناسبتين، جعلته اسمًا حاضرًا بقوة في الساحة العالمية أيضًا كمدافع كلاسيكي من الطراز القديم قل وجوده الآن، ولكن، أين هو أتشيربي الآن؟







