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Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
هيثم محمد

أين هو الآن؟ فرانشيسكو أتشيربي .. "أنقذ العالم من برشلونة" وحقق الدوري واختفى!

فقرات ومقالات
فرانشيسكو آتشيربي
إنتر
الدوري الإيطالي

قلب الدفاع الإيطالي المخضرم سطر تاريخًا في إنتر

في نسخة دوري الأبطال قبل الماضية، بلغ إنتر النهائي بسيناريو إعجازي عندما عبر على حساب برشلونة بمجموع 7-6 في المباراتين، ولكن اللحظة الخالدة أكثر من غيرها في مواجهة الفريقين الخالدة بتاريخ المسابقة هي فرانشيسكو أتشيربي وهو يخبر زميله: "ابق هنا، سأذهب أنا"، ليسجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة الأخيرة ويذهب الفريقان لوقت إضافي حسمه إنتر بهدف دافيدي فراتيسي.

تلك اللقطة التي وصفها جمهور ريال مدريد ساخرًا وقتها بأن "أتشيربي أنقذ كرة القدم" من هيمنة برشلونة أدخلت المدافع المخضرم تاريخ النيراتزوري، ولكن فترته مع النادي الناجحة التي شهدت بطولتي دوري وكأس وسوبر، وبلوغ نهائي دوري الأبطال في مناسبتين، جعلته اسمًا حاضرًا بقوة في الساحة العالمية أيضًا كمدافع كلاسيكي من الطراز القديم قل وجوده الآن، ولكن، أين هو أتشيربي الآن؟



  • Acerbi Inter LiverpoolGetty Images

    لاعب حر

    انتهى عقد أتشيربي مع إنتر بحلول نهاية الموسم الفائت الذي شهد تتويجه بلقب الدوري والكأس، إذ قرر إنتر أن ببلوغ المدافع المخضرم الثامنة والثلاثين من العمر لن يكون مناسبًا أن يستمر مع فريق باحث عن تجديد دمائه.

    موسم أتشيربي الأخير في إنتر كان ناجحًا على مستوى الألقاب ولكن على المستوى الفردي شهد تراجع فنيًا وبدنيًا بتعرضه للإصابة وغيابه الطويل، وقلة مشاركاته، إذ لعب فقط 18 مباراة بالسيري آ، وإجمالي 26 مباراة في كل المسابقات، وهو الذي لعب 35 مباراة في الموسم السابق.

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  • Como Inter Diao AcerbiGetty Images

    عروض وحسرة

    حتى الآن، لم ينجح أتشيربي في العثور على فريق جديد، تم ربطه بعروض عدة طوال الشهور الماضية، وأبرزها العمل من جديد مع سيموني إنزاجي في الهلال، وآخرها من ناديه القديم ساسوولو حيث بدايات التألق، ولكن لم يتطور الأمر لأمر جدي، ويبقى اللاعب حرًا.

    جمهور إنتر الذي يعيش على وقع انتصارات فريقه القادمة بعد تأخر في كل مباراة يتحسر على المدافع الخبير رغم موسمه الأخير، إذ يعاني الفريق دفاعيًا هذا الموسم بسبب تراجع مستوى مانويل أكانجي وإصابة الوافد الجديد جون ستونز، بالإضافة لأسلوب كريستيان كيفو الهجومي البحت، ما جعل الفريق يفتقد خبرات وأساليب أتشيربي في الرقابة اللصيقة، والذكاء الكبير الذي كان يجعله يتفوق في الملعب على أعتى المدافعين.

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