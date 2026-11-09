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علي رفعت

أين تذهب هذا التوقف؟! كتيبة دونيس تقتحم آسيا وحسم دوري الأمم.. وأفلام ومسلسلات والمزيد!

فقرات ومقالات
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
المباريات الودية

دليل النجاة من نافذة الخريف

لطالما ارتبطت فترات التوقف الدولي في أذهان عشاق الساحرة المستديرة بحالة عارمة من الرتابة والملل، إذ تتوقف عجلة الدوريات الكبرى وتغيب الإثارة الأسبوعية المعتادة لصالح مواجهات متفرقة قد تبدو باهتة أحيانًا.

تتجه الأنظار هذه المرة إلى توقف نوفمبر 2026، والذي يمثل المحطة الختامية لمرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى وديات دولية قوية واستعدادات مشتعلة للتصفيات الإفريقية.

تبدو هذه الفترة فرصة مثالية للبعض، فالأمر يختلف كليًا معنا؛ فهذا التوقف يحمل في طياته صخبًا كرويًا استثنائيًا، ليكون المشاهد أمام وجبة دسمة تجمع بين أقوى المعارك الرياضية والإنتاجات السينمائية والتلفزيونية المرتقبة، لتقضية هذا الأسبوع بأفضل صورة ممكنة.

  • Georgios Donis Firas Al-Buraikan Saudi Arabia Getty

    صراع سعودي واختبار آسيوي من العيار الثقيل

    تتجه الأنظار صوب العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن معسكر المنتخب السعودي، حيث يدخل الأخضر بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة جورجيوس دونيس بعد التتويج بلقب كأس الخليج.

    يخوض الأخضر مواجهتين من العيار الثقيل أمام اثنين من أقوى منتخبات القارة الصفراء لتجربة خياراته وتأكيد جاهزيته للمنافسات القادمة.

    مباريات عرب آسيا الكبرى

    يوم 13 نوفمبر 2026: السعودية ضد كوريا الجنوبية في الدوحة

    يوم 13 نوفمبر 2026: قطر ضد أستراليا في الدوحة

    يوم 13 نوفمبر 2026: الإمارات ضد هندوراس في أبوظبي

    يوم 17 نوفمبر 2026: السعودية ضد أوزبكستان في الدوحة

    يوم 17 نوفمبر 2026: قطر ضد كوريا الجنوبية في الدوحة

    يوم 17 نوفمبر 2026: العراق ضد إيران في البصرة

  • Egypt vs BafanaBackpagepix

    الفراعنة في مهمة حسم الصدارة الإفريقية

    يخوض المنتخب المصري في هذا التوقف مواجهتين حاسمتين لتدشين مرحلة جديدة في مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

    يصطدم الفراعنة بمنتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية وحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

    مباريات تصفيات إفريقيا

    يوم 12 نوفمبر 2026: السنغال ضد السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

    يوم 13 نوفمبر 2026: مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

    يوم 13 نوفمبر 2026: تونس ضد ليبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

    يوم 13 نوفمبر 2026: المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

    يوم 14 نوفمبر 2026: الجزائر ضد توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

    يوم 17 نوفمبر 2026: مالاوي ضد مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

  • Bastoni France Italy GOALGetty

    معارك الحسم في القارة العجوز

    تشتعل القارة الأوروبية مع وصول دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية إلى جولتي الحسم الخامسة والسادسة.

    تترقب الجماهير قممًا كبرى تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي، أبرزها كلاسيكو إيطاليا وفرنسا في سان سيرو، وموقعة ألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى صدام إسبانيا وإنجلترا في مدريد.

    مباريات دوري الأمم الأوروبية

    المجموعة الأولى (فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا)

    يوم 12 نوفمبر 2026: تركيا ضد بلجيكا

    يوم 12 نوفمبر 2026: إيطاليا ضد فرنسا

    يوم 15 نوفمبر 2026: بلجيكا ضد إيطاليا

    يوم 15 نوفمبر 2026: فرنسا ضد تركيا

    المجموعة الثانية (ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان)

    يوم 13 نوفمبر 2026: هولندا ضد اليونان

    يوم 13 نوفمبر 2026: صربيا ضد ألمانيا

    يوم 16 نوفمبر 2026: ألمانيا ضد هولندا

    يوم 16 نوفمبر 2026: اليونان ضد صربيا

    المجموعة الثالثة (إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك)

    يوم 12 نوفمبر 2026: إنجلترا ضد كرواتيا

    يوم 12 نوفمبر 2026: التشيك ضد إسبانيا

    يوم 15 نوفمبر 2026: إسبانيا ضد إنجلترا

    يوم 15 نوفمبر 2026: كرواتيا ضد التشيك

    المجموعة الرابعة (البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز)

    يوم 14 نوفمبر 2026: البرتغال ضد الدنمارك

    يوم 14 نوفمبر 2026: النرويج ضد ويلز

    يوم 17 نوفمبر 2026: الدنمارك ضد النرويج

    يوم 17 نوفمبر 2026: ويلز ضد البرتغال

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  • Lionel ScaloniDSports

    أمريكا الجنوبية وقمم الوديات الدولية

    تستغل منتخبات أمريكا الجنوبية نافذة نوفمبر لخوض تجارب ودية قوية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

    تبرز مواجهة كلاسيكو ريو دي لا بلاتا بين الأرجنتين وأوروجواي على ملعب لا بومبونيرا، بينما يطير منتخب البرازيل إلى سنغافورة لمواجهة اليابان وأصحاب الأرض، وتشتعل المنافسة في ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

    مباريات أمريكا الجنوبية والوديات الدولية

    يوم 13 نوفمبر 2026: الأرجنتين ضد أوروجواي في مباراة ودية دولية

    يوم 14 نوفمبر 2026: البرازيل ضد اليابان في مباراة ودية دولية

    يوم 14 نوفمبر 2026: كولومبيا ضد تشيلي في مباراة ودية دولية

    يوم 14 نوفمبر 2026: جامايكا ضد المكسيك في دوري أمم الكونكاكاف

    يوم 14 نوفمبر 2026: هايتي ضد الولايات المتحدة في دوري أمم الكونكاكاف

    يوم 17 نوفمبر 2026: الأرجنتين ضد كوستاريكا في مباراة ودية دولية

    يوم 17 نوفمبر 2026: البرازيل ضد سنغافورة في مباراة ودية دولية

  • UFCGetty Images

    الرياضات الأخرى وصخب السرعة والمحركات

    لا يقتصر الحماس العالمي على الملاعب العشبية، بل تقدم بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 ومسابقات التنس وفنون القتال وجبة حافلة من التنافس والإثارة على مدار أيام التوقف الدولي.

    أجندة الأحداث الرياضية والسباقات

    يوم 13 نوفمبر 2026: جولة مجموعات NBA Cup بلقاءات نيويورك نيكس ضد إنديانا بيسرز وجولدن ستيت ضد سان أنطونيو

    يوم 14 نوفمبر 2026: ليلة نزالات UFC 334 في نيويورك بنزال سيريل جان ضد جوش هوكيت

    يوم 14 نوفمبر 2026: انطلاق نزالات Zuffa Boxing في موسم الرياض

    من 15 إلى 22 نوفمبر 2026: منافسات بطولة ATP Finals الختامية للتنس في تورينو

    من 19 إلى 21 نوفمبر 2026: سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى للفورمولا 1

  • “Visionquest” Screening - The 21st Rome Film FestivalGetty Images Entertainment

    شاشات البث المشتعلة بأقوى المسلسلات

    تتسابق كبرى المنصات الرقمية لملء أوقات المتابعين بمحتوى استثنائي خلال فترة التوقف، حيث تشهد الشاشات المنزلية عودة أعمال محبوبة وعروض أولى لأعمال ضخمة طوال شهر نوفمبر.

    جدول مواعيد المسلسلات والإنتاجات التلفزيونية

    يوم 10 نوفمبر 2026: عرض الموسم الثالث من The Devil's Plan على نتفليكس

    يوم 11 نوفمبر 2026: عرض الموسم الثالث من The Rings of Power على برايم فيديو

    يوم 11 نوفمبر 2026: عرض آخر حلقات مسلسل VisionQuest على ديزني بلس

    يوم 12 نوفمبر 2026: عرض الموسم الأخير من مسلسل The Empress على نتفليكس

    يوم 12 نوفمبر 2026: عرض الموسم الثاني من برنامج "Love Is Blind, Habibi" على نتفليكس

    يوم 13 نوفمبر 2026: عرض مسلسل 12 12 12 على آبل تي في بلس

    يوم 13 نوفمبر 2026: عرض فيلم Heartland من بطولة جيسيكا تشاستين على نتفليكس

    يوم 15 نوفمبر 2026: عرض الموسم السادس من The Chosen على برايم فيديو

    يوم 18 نوفمبر 2026: عرض فيلم السيرة الذاتية الرياضي Madden من بطولة نيكولاس كيج على برايم فيديو

    يوم 19 نوفمبر 2026: عرض مسلسل The Altruists على نتفليكس

    يوم 19 نوفمبر 2026: عرض فيلم "الكلام على إيه؟! أول ليلة" على شاهد

    يوم 20 نوفمبر 2026: عرض الموسم الثالث من Percy Jackson and the Olympians على ديزني بلس

  • "Ebenezer" - Bryant Park Winter Village AppearanceGetty Images Entertainment

    شاشات السينما وأقوى أفلام الخريف

    تستقبل دور العرض السينمائية في منتصف ونهاية نوفمبر باقة من التجارب الجديدة، تتصدرها أعمال الفانتازيا والدراما المشوقة والعودة المرتقبة لأشهر السلاسل العالمية.

    مواعيد الإصدارات السينمائية في دور العرض

    يوم 13 نوفمبر 2026: طرح فيلم Ebenezer: A Christmas Carol في صالات السينما من بطولة جوني ديب

    يوم 13 نوفمبر 2026: طرح فيلم How to Rob a Bank في صالات السينما من بطولة نيكولاس هولت

    يوم 20 نوفمبر 2026: طرح فيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping في صالات السينما

    يوم 20 نوفمبر 2026: طرح فيلم I Play Rocky في صالات السينما

    يوم 20 نوفمبر 2026: طرح فيلم The Further Mis-Adventures of Cliff Booth في صالات السينما من بطولة براد بيت

    يوم 25 نوفمبر 2026: طرح فيلم Focker-In-Law في صالات السينما من بطولة روبرت دي نيرو وبن ستيلر

    يوم 25 نوفمبر 2026: طرح فيلم الرسوم المتحركة Hexed في صالات السينما