أين ألكسندر إيساك؟! لماذا غاب لاعب ليفربول الذي كلف النادي 125 مليون جنيه إسترليني عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الحاسمة أمام مانشستر سيتي رغم عودته من الإصابة - التفسير

وفي حديثه قبل المباراة، أبدى المدرب أرني سلوت واقعية بشأن حالة المهاجم والوقت اللازم لإعادته إلى مستواه التنافسي. وأشار المدرب الهولندي إلى أنه على الرغم من عودة إيساك إلى التشكيلة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن أن يكون جاهزًا لقيادة الهجوم في مباراة بهذه الشدة بعد غياب طويل قضاه في العيادة.

وفي حديثه قبل المباراة إلى قناة TNT Sport، قال الهولندي: "تتم هذه الأمور دائمًا بالتعاون مع الطاقم الطبي وطاقم الأداء واللاعب نفسه. توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل له أن يخوض بضع جلسات تدريبية إضافية بدلاً من جلسة أو جلستين فقط ثم يشارك فوراً في مباراة مثل هذه، حيث قد تصل المباراة إلى الوقت الإضافي إذا أشركته. الوضع الآن هو أنني آمل أن يكون جاهزاً للمشاركة يوم الأربعاء، لكن اليوم كان مبكراً جداً بالنسبة له".