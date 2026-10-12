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فيديو | "من هذا؟!" .. أيمن حسين في موقف محرج مع تيجاني رايندرز عقب مواجهة القادسية وباختاكور
ما القصة؟
باختاكور استضاف الأهلي السعودي اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
أيمن حسين شارك كبديل في النصف الثاني من الشوط الثاني، ليكون شاهدًا على تعادل فريقه (1-1)، أمام الراقي؛ بطل النسختين الأخيرتين من النخبة الآسيوية.
لكن النجم العراقي جمعه موقف محرج مع صاحب الهدف الوحيد لبني قادس في اللقاء؛ الهولندي تيجاني رايندرز..
أيمن حسين لا يعرف رايندرز!
انتشر فيديو على منصة "إكس" لأيمن حسين وهو يلتقط صورة تذكارية مع تيجاني رايندرز عقب المباراة، ومعهما العراقي بشار رسن؛ نجم باختاكور.
وعقب مغادرة رايندرز، بادر حسين بسؤال رسن: "من هذا؟!"، باللهجة العراقية الدارجة، في موقف طريف، إذ بدى عدم معرفته بلاعب مانشستر سيتي السابق رغم أنه حرص على التقاط صورة تذكارية معه!
تفاصيل مواجهة القادسية وباختاكور
بنو قادس حققوا التعادل (1-1)، خارج أرضهم أمام الفريق الأوزبكي، حيث افتتح تيجاني رايندرز التسجيل في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل بفضل ضربة جزاء في الدقيقة 89، سددها دوستونبيك خامداموف بنجاح.
عطفًا على ذلك، يتصدر القادسية "مؤقتًا" جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية بأربع نقاط، فيما يحل باختاكور في المركز السابع "مؤقتًا" برصيد نقطتين.
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