أيمن حسين أكبر ضحية: خسارة النرويج تفتح الجراح العراقية.. و"فيلم الفايكنج المرعب" لا يزال ناقصًا

من قلب ملعب بوسطن النابض بالإثارة، وفي أولى خطوات حلم كأس العالم 2026؛ تركت مواجهة منتخبي العراق والنرويج الكثير من الأسئلة المفتوحة، والتي تحتاج للإجابة في الفترة القادمة.

نعم.. منتخب النرويج فاز (4-1) على نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

رباعية النرويج في الشباك العراقية؛ جاءت عن طريق إرلينج هالاند "هدفين" وليو أوستيجارد وأيمن حسين بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقائق 29 و43 و76 و90+6 تواليًا.

أما هدف العراق الوحيد في الشباك النرويجة، خلال قمة فجر الأربعاء المونديالية؛ فجاء بواسطة أيمن حسين نفسه، وذلك في الدقيقة 39.

وبهذه النتيجة.. تصدر أحفاد الفايكنج جدول ترتيب "المجموعة التاسعة"، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب فرنسا؛ الذي انتصر (3-1) ضد السنغال، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النرويج على العراق..