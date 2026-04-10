أيقونة ريال مدريد مارسيلو يضع ليونيل ميسي قبل كريستيانو رونالدو باعتباره «أصعب» منافس له

قليلون هم اللاعبون الأكثر أهلية من مارسيلو لتقييم أفضل لاعبين في جيلهما. فقد أمضى الظهير الأيسر البرازيلي 15 عامًا في صفوف ريال مدريد، ما جعله في طليعة أشد المنافسات في العصر الحديث. وبينما شارك رونالدو الجانب الأيسر وخزانة الألقاب بين عامي 2009 و2018، غالبًا ما اتسمت مسيرته المحلية بكابوس محاولة مراقبة ميسي خلال مواجهات «الكلاسيكو».

في مقابلة أجراها مؤخرًا مع RomarioTV، لم يتردد مارسيلو عندما سُئل عن من كان يمثل التحدي الأصعب خلال مسيرته الحافلة. قال اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا: "ميسي [كان أصعب في المواجهة]". "كان ميسي استثنائيًا للغاية، لدرجة أنني ما زلت أبحث عنه حتى اليوم، اللعنة. يا رجل، إنه استثنائي للغاية... ميسي يفهم جميع المراكز في الملعب جيداً. يعرف متى سيأتي اللاعب بالكرة. يعرف مسبقاً أين يذهب، وأين يخرج، وما إلى ذلك. أعتقد أنه استثنائي للغاية".