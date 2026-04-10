Getty/GOAL
ترجمه
أيقونة ريال مدريد مارسيلو يضع ليونيل ميسي قبل كريستيانو رونالدو باعتباره «أصعب» منافس له
المنافس الأكبر في «الكلاسيكو»
قليلون هم اللاعبون الأكثر أهلية من مارسيلو لتقييم أفضل لاعبين في جيلهما. فقد أمضى الظهير الأيسر البرازيلي 15 عامًا في صفوف ريال مدريد، ما جعله في طليعة أشد المنافسات في العصر الحديث. وبينما شارك رونالدو الجانب الأيسر وخزانة الألقاب بين عامي 2009 و2018، غالبًا ما اتسمت مسيرته المحلية بكابوس محاولة مراقبة ميسي خلال مواجهات «الكلاسيكو».
في مقابلة أجراها مؤخرًا مع RomarioTV، لم يتردد مارسيلو عندما سُئل عن من كان يمثل التحدي الأصعب خلال مسيرته الحافلة. قال اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا: "ميسي [كان أصعب في المواجهة]". "كان ميسي استثنائيًا للغاية، لدرجة أنني ما زلت أبحث عنه حتى اليوم، اللعنة. يا رجل، إنه استثنائي للغاية... ميسي يفهم جميع المراكز في الملعب جيداً. يعرف متى سيأتي اللاعب بالكرة. يعرف مسبقاً أين يذهب، وأين يخرج، وما إلى ذلك. أعتقد أنه استثنائي للغاية".
- Getty Images
تاريخ معقد مع كريستيانو رونالدو
ويُعد هذا الاعتراف مثيراً للدهشة بشكل خاص بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي ربطت بين مارسيلو ورونالدو في ملعب البرنابيو. فقد شكّل الثنائي شراكة قوية على الجناح الأيسر، وفازا معاً بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، لم تبدأ علاقتهما بأجواء ودية. فخلال مباراة ودية دولية بين البرازيل والبرتغال عام 2008، كاد الاثنان يتشاجران بالأيدي عقب مشادة كلامية حادة على أرض الملعب. خلال تلك المباراة التي فازت فيها البرازيل 6-2، ضرب رونالدو مارسيلو بمرفقه بعد تدخل قوي، مما دفع البرازيلي للرد بركلة. ثم أمسك المهاجم البرتغالي بمارسيلو من رقبته قبل أن يتدخل الحكام. على الرغم من تلك البداية العنيفة، أصبح الثنائي لا ينفصلان بعد انتقال رونالدو إلى إسبانيا بعد بضعة أشهر فقط.
مقارنة بين عمالقة الإحصاء
لا تزال الأرقام التي حققها هذان الأسطورتان تثير الدهشة مع اقترابهما من نهاية مسيرتهما الكروية. ولا يزال رونالدو يتصدر قائمة الهدافين، بعد أن تجاوز مؤخرًا حاجز الـ900 هدف، حيث سجل حتى الآن 967 هدفًا مع أنديته ومنتخب بلاده. وحذا ميسي حذوه في شهر مارس، حيث سجل هدفه رقم 900 في مسيرته خلال مباراة في كأس أبطال الكونكاكاف مع فريق إنتر ميامي.
بينما يتفوق رونالدو في إجمالي الأهداف، غالبًا ما ترجح الإحصائيات الأساسية الكفة لصالح قائد إنتر ميامي. يتمتع ميسي بمعدل تهديفي أعلى يبلغ هدفًا واحدًا كل 104 دقائق مقارنة بمعدل رونالدو البالغ 111 دقيقة.
- Getty Images
أحلام كأس العالم وندم النهائي
وبعيدًا عن المنافسة الفردية، تطرق مارسيلو أيضًا إلى الكأس الوحيد الذي لم يتمكن من الفوز به خلال مسيرته الحافلة بـ 25 لقبًا مع ريال مدريد. ففي حين فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني، ظلت كأس العالم بعيدة عن متناول يديه. وفي اعتراف مفاجئ، كشف المدافع الأسطوري أنه مستعد للتضحية بألقابه الأوروبية من أجل المجد الدولي مع المنتخب البرازيلي. وعندما سُئل عما إذا كان سيستبدل ميدالياته الخمس في دوري أبطال أوروبا بميدالية الفوز بكأس العالم، قال مارسيلو: "هذا سؤال جنوني. سأكون صريحًا معك. نعم، سأستبدلها".
بينما ابتعد مارسيلو عن الساحة الدولية، يتطلع كل من ميسي ورونالدو إلى رقصة أخيرة في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حيث يأمل ميسي في الدفاع عن اللقب الذي حصل عليه أخيرًا في قطر عام 2022.