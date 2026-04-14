أيقونة تشيلسي جون تيري يستعد لتولي زمام جميع القرارات المتعلقة بكرة القدم في نادي كولتشستر يونايتد مع اقتراب إتمام صفقة الاستحواذ بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني
تيري يقود عرض الاستحواذ
أكد نادي كولتشستر أنه يجري مفاوضات مكثفة مع مجموعة من المستثمرين بشأن صفقة بيع محتملة. ويتركز الاهتمام في هذا العرض البالغ 14 مليون جنيه إسترليني على تيري، الفائز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، والذي من المتوقع أن يحضر مباراة كولتشستر في الدوري ضد أكريتونج ستانلي مساء الثلاثاء. ووفقًا لصحيفة «تيليغراف سبورت»، في حال إتمام الصفقة، سيتولى تيري السيطرة الكاملة على استراتيجية التعاقدات، وتشكيل الفريق، وتعيينات الإدارة.
تؤكد الشركة المالكة إجراء مفاوضات بشأن البيع
ورغم أن المدافع الأسطوري لم يدلِ بأي تعليق علني حتى الآن، إلا أن الإدارة الحالية في ملعب «كوميونيتي ستاديوم» أقرت بأن الصفقة تقترب من الاكتمال. ومن المحتمل أن تستفيد هذه الخطوة الانتقالية من خبرة تيري في أكاديمية تشيلسي لتسهيل ترتيبات الإعارة المستقبلية للنادي الذي يتخذ من إسيكس مقراً له.
وفي معرض حديثه عن المفاوضات الجارية في بيان صادر عن النادي، قال المالك روبي كولينج: "يجري كولتشستر يونايتد حالياً مناقشات مفصلة مع اتحاد شركات بشأن عرض بيع النادي. في هذه المرحلة، لا يمكننا التعليق على أي أفراد أو شركات معينة معنية.
"لن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل إلا بعد إتمام الصفقة بالكامل وإنهاء جميع الإجراءات الرسمية. في غضون ذلك، يظل تركيزي منصبًا على ضمان أن يكون أي قرار بشأن ملكية النادي في المستقبل هو القرار الصحيح لكولتشستر يونايتد ومشجعيه ونجاحه على المدى الطويل."
طموحات قيادية
تيري، الحاصل على دبلوم في إدارة الأندية، كان يطمح منذ فترة طويلة إلى تولي منصب قيادي. فقد أفادت صحيفة «تيليغراف سبورت» في عام 2023 أنه كان يدرس شراء حصة بنسبة 10 في المائة في نادي تشيلسي ضمن اتحاد شركات يضم رجل الأعمال التكنولوجي هارلي كيسبرغ، وكان المشروع يتضمن استثمارات من المشجعين. ورغم أن تلك الخطط لم ترى النور، فإن انتقاله إلى منصب تشغيلي شامل في نادي كولتشستر يأتي في إطار اتجاه يتجه فيه شخصيات بارزة إلى الاستثمار في أندية كرة القدم في الدوريات الدنيا بهدف دفع عجلة النمو الاحترافي.
طريق طموح ينتظرنا
يأتي وصول هذه الشخصية البارزة في وقت يسعى فيه الفريق إلى مواصلة مسيرته المستقرة، حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الثانية برصيد 60 نقطة من 42 مباراة. ويواجه رجال داني كاولي جدول مباريات مزدحم في الفترة المتبقية من الموسم، وقد يكون هذا الدعم الكبير من الخبرة عاملاً حاسماً في خطط التعاقدات المستقبلية للفريق. وبمجرد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سيتحول التركيز إلى ما إذا كانت خبرة تيري الهائلة قادرة على تحويل كولتشستر إلى منافس حقيقي على الصعود في الموسم المقبل.