لم يتبقَ سوى القليل على انطلاق المباراة المرتقبة بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية، ضمن نصف نهائي تصفيات كأس العالم. وفي هذا الصدد، أطلقت صفحة «Calciatoribrutti» على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة ضد الفريق الذي سيستضيفه المنتخب الإيطالي الليلة في بيرغامو. وتدعو المبادرة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعي إيطاليا إلى التعليق بعبارة: "تهانينا على التأهل" مع إضافة صورة بومة تحت المنشورات التي تنشرها صفحة أيرلندا الشمالية على إنستغرام.
أيرلندا الشمالية تغرق في سيل من تعليقات مشجعي المنتخب الإيطالي: مبادرة "التشاؤم" التي أطلقها موقع Calciatoribrutti
مبادرة «كالسياتوري بروتي»
هذا هو البيان الصادر عن الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقت المبادرة:
"بمناسبة الأيام السبعة الحاسمة للمنتخب الإيطالي الذي يتعين عليه التأهل إلى كأس العالم الذي غاب عنه منذ 12 عامًا، تطلق CALCIATORIBRUTTI: الأسبوع المقدس.
سبعة أيام، سبعة "طقوس" يجب على المجتمع المكون من 3.4 مليون متابع اتباعها لمساعدة الأزوري في مباريات التصفيات ضد أيرلندا الشمالية أولاً، ثم ضد الفائز في مباراة البوسنة وويلز بعد ذلك.
سبعة تحديات لمحاربة سوء الحظ ودعم لاعبينا الذين سيخوضون مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية يوم الخميس الساعة 20:45.
تبدأ "الأسبوع المقدس" اليوم، وتتمثل التحدي الأول في التعليق على منشورات المنتخب الأيرلندي الشمالي على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارة "تهانينا على التأهل" كنوع من التنجيم، وذلك لإرباك خصومنا الذين سيشعرون بالحيرة عند قراءة آلاف التعليقات من الجمهور الإيطالي.
سيتم الإعلان عن التحديات المتبقية كل صباح، حيث سيتبع المستخدمون التعليمات وسيشعرون معنا بأنهم اللاعب الثاني عشر على أرض الملعب، آملين أن تكون هذه المبادرة نذير خير وأن تصل الحماسة والتشجيع ودفئنا إلى لاعبي المنتخب الإيطالي.
هيا يا أزوري!"
مواقع التواصل الاجتماعي تغمرها التعليقات
لاقت المبادرة صدىً واسعاً على الفور، لدرجة أن آلاف المشجعين الإيطاليين قد غمروا حرفياً المنشورات التي نُشرت على حسابات أيرلنداالشمالية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجد التعليقات على الحساب الرسمي للمنتخب على إنستغرام، بدءاً من المنشور الخاص بقائمة اللاعبين المستدعين وصولاً إلى أحدث مقاطع الفيديو التي تظهر التدريبات عشية مباراة الليلة.
رد فعل أيرلندا الشمالية