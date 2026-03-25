أيرلندا الشمالية، المدرب أونيل: "إذا انتهت المباراة بالتعادل 0-0، فستزداد الضغوط، لكننا لدينا كل شيء لنكسبه. إيطاليا تفتقر إلى توتي أو ديل بييرو، ولا يوجد لاعب واحد يخيفنا"

تصريحات مدرب منتخب أيرلندا الشمالية عشية مباراة نصف نهائي التصفيات ضد إيطاليا.

تتصاعد التوقعات بشأن المباراة بين إيطالياوأيرلندا الشمالية، التي تُعدّ مباراة نصف نهائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل.

في مؤتمر صحفي، قدم مدرب أيرلندا الشمالية مايكل أونيل المباراة على النحو التالي: "لدينا كل شيء لنكسبه في هذه المباراة، ولا شك في ذلك. لقد خاض هؤلاء اللاعبون مباريات مهمة بالفعل، في كولونيا ضد ألمانيا ثم في سلوفاكيا. ستكون مباراة الغد مساءً اختبارًا مهمًا جدًا لنا، لكننا مستعدون. علينا أن نخوض المباراة دون التفكير كثيراً في الرهان. هناك توقعات كبيرة بشأن إيطاليا لكونها دولة عظمى، ولا يجب أن نخاف كثيراً. لدينا العديد من اللاعبين الشباب الصاعدين، وستكون مباراة الغد مجرد خطوة أخرى في مسيرة نموهم".

  • هل استخدام نفس النموذج يعد ميزة؟

    "خاض غاتوسو ست مباريات كمدرب للمنتخب الوطني، ويمكننا أن نستفيد من تلك المباريات التي قمنا بتحليلها. نحن نعلم ما قد يحدث، فهم يمتلكون خيارات في الهجوم وفي خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين. هناك لاعبون من الفريق المنافس نتوقع مشاركتهم في المباراة، لكن المهم هو ما سنفعله نحن. كل شيء سيعتمد على مستوى الأداء، وكيف سنتمكن من التعامل مع التحديات التي ستطرحها المباراة".

  • هل تقلل إيطاليا من شأنكم؟

    أونيل واضح جداً في هذا الشأن: "لا، لا أفكر في هذا الأمر. هم أيضاً يمررون الكرة بتمريرات طويلة، من الوسط إلى الأطراف. الأهم هو أن لدينا خطة لعب نريد تنفيذها. علينا أن نكون واقعيين. لا يمكننا أن نأتي إلى هنا ونعتقد أننا سنتمكن من فرض أسلوب لعبنا، فهذا من السذاجة. الأهم هو تنفيذ خطة اللعب التي طورناها في الأيام الأخيرة والتي استخدمناها في مباريات أخرى في الماضي".

  • كيفية التعامل مع المشاعر

    هل هي المباراة الحاسمة أم أننا بحاجة إلى اللعب براحة البال؟ هذا رأي مدرب منتخب أيرلندا الشمالية: "أنا لا أقول مثل هذه الأمور للاعبيني. إنها مباراة حاسمة، ونحن هنا. أكرر: اللاعبون الشباب يميلون إلى اللعب دون خوف، ومعظم أعضاء فريقنا سيحظون بفرص عديدة في المستقبل، لكن لا يجب أن نضيع هذه الفرصة. يجب ألا نفقد تركيزنا. نحن نكن احتراماً كبيراً لإيطاليا، وعلينا أن نحاول أن نجعل المباراة صعبة عليهم حتى يصبح الجانب النفسي عاملاً مؤثراً".

  • هل تخشون أي لاعب من منتخب إيطاليا؟

    "لا أعتقد أن هناك لاعبًا واحدًا يخيفنا، لكننا ندرك قوة خط وسط المنتخب الإيطالي بوجود تونالي ولوكاتيلي وباريلا. ثم هناك إسبوزيتو وريتيغي. نحن نعرف إيطاليا جيدًا، ونعلم أن لديهم العديد من اللاعبين تحت تصرفهم. لكن هذا الفريق لا يضم لاعبًا مثل ديل بييرو أو توتي، فقوة إيطاليا تكمن في المجموعة وليس في الأفراد. ومع ذلك، نحن نحترم الفريق: فهو يضم لاعبين يلعبون على مستوى عالٍ".

  • هل الوقت حليفكم؟

    ثم كشف أونيل عن خطة محتملة للمباراة: "من المهم بالنسبة لنا أن نحاول البقاء في المباراة، وأن نحرص على ألا تكون المباراة مفتوحة للغاية. أتوقع أن تتوقع إيطاليا أن نلعب بهذه الطريقة، فكلما مر الوقت والنتيجة 0-0، زادت الضغوط على الفريق المرشح للفوز. نتوقع بداية صعبة للغاية، لكننا نعلم أننا نستطيع أن نكون خطيرين أيضًا: هجمة منظمة أو ربما الكرات الثابتة... لا نتوقع أن نأتي إلى هنا ونشاهد مباراة بها الكثير من الأهداف، نأمل أن تكون مباراة متكافئة للغاية".

  • إيطاليا معرضة لخسارة كل شيء...

    "نعم، لقد تحدثنا عن هذا الجانب من المباراة. من الواضح أنه يتعين علينا التركيز بشكل أساسي على الجانب الفني والتكتيكي، لكننا تحدثنا عن هذا الأمر أيضًا. كما قمنا باقتباس بعض العبارات من صحافتكم لعرضها على لاعبينا. نحن نعلم كيف يجب أن نخوض المباراة، وكيف ستتعامل إيطاليا مع الضغط سيكون عاملاً حاسماً".

  • قال جاتوسو إنكم تحملون السم في داخلكم، أي سم؟

    "أعتقد أن هذا إطراء كبير لفريقنا. الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن ينقصنا هو الرغبة والروح التنافسية. لدينا لاعبون شباب يحبون الركض طوال معظم المباراة، وعلينا أن نظهر أفضل ما لدينا. وبغض النظر عن النتيجة، نريد أن تدرك إيطاليا مدى صعوبة هذه المباراة".

  • جاتوسو لا يفكر في المباراة النهائية، ماذا عنكم؟

    واختتم المدرب أونيل حديثه قائلاً: "بصراحة، أنا نفسي لم أفكر في الأمر إلى هذا الحد. لقد عمل محللو المباريات لدينا على ذلك، لكننا نركز على المباراة التي تنتظرنا. سنفكر في الأمر خلال الأيام الأربعة المقبلة، وستتبلور الاستعدادات من تلقاء نفسها بعد هذا الإنجاز المحتمل".

