Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
أياكس يفاوض سلوت.. كرويف يريد إعادة مدرب ليفربول إلى هولندا!

أفادت تقارير بأن نادي أياكس قد أجرى استفسارًا جريئًا بشأن مدرب ليفربول آرني سلوت، في الوقت الذي يكثف فيه المدير جوردي كرويف جهوده للبحث عن مدرب جديد بشكل دائم. ويبحث عملاق الدوري الهولندي عن خيارات رفيعة المستوى لقيادة مسيرة الانتعاش الرياضي للنادي، على الرغم من أن المدرب السابق لفريق فينورد يبدو راضياً عن بقائه في ميرسيسايد رغم الموسم الصعب الذي يمر به الفريق.

  • كرويف يستهدف المدربين من الطراز الرفيع

    في الوقت الذي يركز فيه فريق أياكس على إنقاذ موسمه الحالي، يعمل المدير جوردي كرويف خلف الكواليس لتعيين خليفة للمدرب المؤقت أوسكار [ارسيا. ولا يزال ميشيل، مدرب جيرونا، المرشح الأوفر حظاً، لكن صحيفة «دي تيليغراف» تشير إلى أن النادي قد بحث أيضاً إمكانية التعاقد مع سلوت. ويرى كرويف أن سلوت هو أحد مدربين هولنديين اثنين فقط قادرين على تدريب النادي، إلى جانب بيتر بوa، الذي مدد مؤخراً عقده مع نادي بي إس في أيندهوفن.

    نهج يُعتبر عديم الجدوى

    لم تلق محاولة استقطاب المدرب البالغ من العمر 47 عامًا للعودة إلى هولندا أي تشجيع يذكر سواء من المدرب أو من ناديه الحالي. وفي حديثه خلال بودكاست«Kick-off»، كشف الصحفي مايك فيروي عن تفاصيل نتائج الاستفسار بشأن مدرب ليفربول. وقال فيروي: «أُبلغت مرة أخرى بأنهم استفسروا أيضًا عن آرني سلوت. ولا يزال سلوت متمسكًا بمنصبه بقوة؛ فهو ببساطة سيواصل عمله في ليفربول. كما فهمت أن أرني سلوت ليس متحمسًا جدًا للانتقال إلى أياكس في هذه المرحلة من مسيرته المهنية."

  • سجل حافل في الدوري الهولندي

    ينبع الاهتمام بهذا المدرب البالغ من العمر 47 عامًا من سجله الحافل بالنجاحات في الدوري الهولندي الممتاز، ولا سيما خلال فترة ثلاث سنوات أحدثت تحولًا جذريًا في روتردام. خلال فترة عمله في فينورد، حصد لقب الدوري الهولندي في موسم 2022-23 وكأس الاتحاد الهولندي لكرة القدم في العام التالي، كما قاد النادي إلى نهائي دوري المؤتمرات في نسخته الأولى.

    وعلى الرغم من تراجع النتائج في ميرسيسايد هذا الموسم، لا يزال سلوت مرتبطًا بعقد مع أنفيلد حتى يونيو 2027 ولم يبدِ أي رغبة في التخلي عن مشروعه طويل الأمد في الدوري الإنجليزي.

    البحث عن القيادة

    يتعين على أياكس الآن أن يوجه أنظاره نحو أهداف أخرى، في الوقت الذي يستعد فيه لموسم صيفي سيشهد تغييرات هيكلية كبيرة تحت قيادة كرويف. ولا تزال الإدارة العليا للنادي تتعرض لضغوط من أجل تعيين مدرب قادر على استعادة هيمنته التقليدية ومكانته الأوروبية.

    وفي الوقت نفسه، يواجه سلوت فترة حاسمة في ليفربول، حيث يتعين عليه التعامل مع جدول مباريات مزدحم لضمان أن ينهي «الريدز» الموسم بقوة ويضمنوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بعد أداء كارثي في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي.

