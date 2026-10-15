أياكس ضد هايدوك | ليلة الجحيم الكرواتي .. هكذا تحول عرين تير شتيجن إلى مسرح للفوضى في سبليت

بدأت المباراة بشرارة كرواتية لم يحسب لها العقل الهولندي حسابًا؛ إذ نزل أصحاب الأرض إلى أرض الميدان مدفوعين بالحماس والمدرجات الملتهبة.

ورغم محاولات الضيوف امتصاص هذا اندفاع وفرض نسقهم عبر الاستحواذ السلبي الذي بلغ 57%، إلا أن الحصار ضرب حصون تير شتيجن مبكرًا؛ نظرًا للتراجع غير المبرر في خطوط دفاع أياكس وعجزهم عن مجاراة الهجمات المباشرة والمرتدات الخاطفة.

ولم تقف المأساة عند حدود الصراع الفني، بل امتدت لتكتب أحد أغرب مشاهد الليلة، فعند الحلول بالدقيقة 77، غطى الدخان أجواء المستطيل الأخضر بالكامل؛ إثر الشماريخ والألعاب النارية المكثفة التي أشعلتها الجماهير الكرواتية.

وفي تلك اللحظات، تحولت الرؤية إلى شبه مستحيلة مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الجميع، حيث أُجبر الحكم على اتخاذ قرار صارم بإيقاف اللعب وإرسال الجميع إلى غرفة الملابس لمُدة 15 دقيقة كاملة، ليجهض هذا التوقف اضطراريًا محاولات أياكس للعودة، ويزيد من خيبة أمل الحارس الألماني ورفاقه.



