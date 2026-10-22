أياكس وأتالانتا | إلى مارك أندريه تير شتيجن "لقد هرمنا لنشاهد هذه اللحظة الأوروبية".. وماركوس ليوناردو "السمين" في موقف محرج!

مرت بنا السنوات؛ لنشاهد ناديًا عملاقًا بحجم أياكس أمستردام الهولندي، يخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

نعم.. أياكس، ذلك النادي الذي قدّم أساطير خالدة في عالم الساحرة المستديرة؛ ها هو يغيب عن البطولتين الأكبر في القارة العجوز، ليكتفي بالتواجد في المسابقة الثالثة من حيث الأهمية.

وبعد الخسارة ضد نادي هايدوك سبليت الكرواتي؛ نجح العملاق الهولندي في التعويض ضد فريق أتالانتا الإيطالي، مساء يوم الخميس.

وفاز أياكس (2-0) ضد ضيفه أتالانتا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية أياكس في شباك الفريق الإيطالي؛ جاءت بواسطة النيجيري تولو أروكوداري والمغربي الصغير عبدالله وزان، في الدقيقتين 87 و90+3.

وكالعادة في مباريات أياكس؛ كان يجب التركيز مع لاعبين اثنين أكثر من غيرهما، وهما الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وزادت أهمية التركيز مع تير شتيجن وليوناردو، نظرًا لأحداث مباراة أياكس وأتالانتا نفسها؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..