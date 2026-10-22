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أحمد فرهود

أياكس وأتالانتا | إلى مارك أندريه تير شتيجن "لقد هرمنا لنشاهد هذه اللحظة الأوروبية".. وماركوس ليوناردو "السمين" في موقف محرج!

فقرات ومقالات
مارك أندريه تير شتيجن
ماركوس ليوناردو
أياكس
برشلونة
الهلال
أياكس ضد أتالانتا
أتالانتا
دوري المؤتمر الأوروبي

ليلة متناقضة بين تير شتيجن وليوناردو..

مرت بنا السنوات؛ لنشاهد ناديًا عملاقًا بحجم أياكس أمستردام الهولندي، يخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

نعم.. أياكس، ذلك النادي الذي قدّم أساطير خالدة في عالم الساحرة المستديرة؛ ها هو يغيب عن البطولتين الأكبر في القارة العجوز، ليكتفي بالتواجد في المسابقة الثالثة من حيث الأهمية.

وبعد الخسارة ضد نادي هايدوك سبليت الكرواتي؛ نجح العملاق الهولندي في التعويض ضد فريق أتالانتا الإيطالي، مساء يوم الخميس.

وفاز أياكس (2-0) ضد ضيفه أتالانتا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية أياكس في شباك الفريق الإيطالي؛ جاءت بواسطة النيجيري تولو أروكوداري والمغربي الصغير عبدالله وزان، في الدقيقتين 87 و90+3.

وكالعادة في مباريات أياكس؛ كان يجب التركيز مع لاعبين اثنين أكثر من غيرهما، وهما الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وزادت أهمية التركيز مع تير شتيجن وليوناردو، نظرًا لأحداث مباراة أياكس وأتالانتا نفسها؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • imago-sport-1084893316.jpgPro Shots

    تير شتيجن.. لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة!

    صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ؛ لقد أنهى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن مباراة أوروبية، دون أن تهتز شباكه.

    وأساسًا.. الطبيعي لأي حارس كبير، هو أن يحافظ على "نظافة شباكه"؛ إلا أنه مع تير شتيجن أصبح استغرابنا، عندما ينهي مباراة أوروبية دون استقبال هدف.

    وهذه ليست سخرية من تير شتيجن أبدًا؛ بل هي حقيقة تؤكدها لنا أرقام وإحصائيات الحارس الألماني المخضرم، في المسابقات الأوروبية المختلفة.

    وقبل مواجهة العملاق الهولندي أياكس أمستردام ضد نادي أتالانتا الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؛ خاض تير شتيجن سلسلة من المباريات المتتالية دون أن يحافظ على "نظافة شباكه"، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 10.

    * أهداف مستقبلة: 19.

    * شباك نظيفة: 0.

    وتعود آخر مباراة قارية لم يستقبل فيها الحارس الألماني أي هدف؛ إلى مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي بورتو البرتغالي، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني (1-0)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

    بعدها خاض تير شتيجن 10 مباريات أوروبية، مع برشلونة وأياكس أمستردام، استقبل خلالها 19 هدفًا كما ذكرنا؛ إلى أن جاءت مواجهة ليلة 22 أكتوبر 2026 ضد نادي أتالانتا، ليخرج بـ"شباك نظيفة".

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    أرقام مارك أندريه تير شتيجن الأوروبية مع أياكس

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التركيز على مباريات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الأوروبية، مع العملاق الهولندي أياكس أمستردام.

    وشارك تير شتيجن في 4 مباريات أوروبية مع أياكس؛ وذلك منذ أن انتقل إليه في صيف عام 2026 من العملاق الكتالوني برشلونة، على سبيل الإعارة.

    ومن بين هذه المباريات؛ مواجهتان في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، واثنتان في مرحلة الدوري بعد التأهل رسميًا.

    وجاءت أرقام الحارس الألماني المخضرم، في هذه المباريات الأربع مع العملاق الهولندي؛ على النحو التالي:

    * فوز: 3.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مستقبلة: 7.

    * شباك نظيفة: 1.

    والأهداف السبعة كانت في المباريات الثلاث الأوروبية الأولى؛ قبل أن ينجح تير شتيجن في الحفاظ على "نظافة شباكه" ضد نادي أتالانتا الإيطالي، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

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    تير شتيجن.. التألُق ضد أتالانتا في التصديات وبناء اللعب!

    بعيدًا عن لغة الأرقام؛ يجب التطرق إلى ما قدّمه الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بصفة عامة، في مباراة العملاق الهولندي أياكس أمستردام ضد نادي أتالانتا الإيطالي.

    تير شتيجن تألق ضد أتالانتا، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؛ وهو الأمر الذي يُمكن أن نستعرضه في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: ثقة في التعامل مع العرضيات.

    * ثانيًا: ثبات في التصدي للتسديدات بين الـ3 خشبات.

    * ثالثًا: تمريرات قصيرة وطولية متقنة إلى زملائه.

    وإذا ركزنا على النقطة الثالثة تحديدًا؛ فيكفي القول إن تير شتيجن شارك في بناء الهجمة التي انتهت بالهدف الثاني لأياكس في شباك أتالانتا، والذي سجله النجم المغربي الصغير عبدالله وزان.

    وقتها.. أرسل شتيجن كرة طولية متقنة إلى النجم النيجيري تولو أروكوداري، في الثلث الأمامي لهجوم أياكس؛ قبل أن يمرر الأخير إلى وزان، الذي أحرز الهدف في الدقيقة 90+3.

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    بسبب بديله.. ليلة أوروبية محرجة لماركوس ليوناردو "السمين"

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن المهاجم النيجيري تولو أروكوداري، وعلاقة ما قدمه بزميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.

    والحقيقة أن ليوناردو بدأ المواجهة ضد نادي أتالانتا الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، في "التشكيل الأساسي" للعملاق الهولندي أياكس أمستردام.

    ولم يقدم ليوناردو أي شيء، طوال الـ66 دقيقة التي شارك فيها ضد أتالانتا؛ بل إنه سنحت له فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، ولكنه أهدرها بتسديدة سيئة من داخل منطقة الـ18.

    ونظرًا لأدائه السيئ؛ تم سحب ليوناردو من أرضية الملعب وإشراك أروكوداري بدلًا منه، والذي تألق على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 87.

    * ثانيًا: صناعة الهدف الثاني للنجم المغربي الصغير عبدالله وزان في الدقيقة 90+3.

    وأحدث أروكوداري نشاطًا كبيرًا في هجوم أياكس، بعد نزوله بديلًا لليوناردو؛ الذي ظهر عليه "الثقل" في الحركة، وعدم الحيوية فوق أرضية الملعب.

    وبالفعل.. تم سؤال ليوناردو بعد المباراة عن هذا الأمر، بالإضافة إلى زيادة وزنه الملحوظة؛ ليرد اللاعب بشكل غريب للغاية، بأن ذلك يعود إلى أنه قضى 30 يومًا إجازة في بلاده البرازيل دون أن يفعل شيئًا، قبل الانتقال إلى أياكس.

    ومنذ انتقاله من عملاق الرياض الهلال إلى أياكس صيف 2026، لم يقدم ليوناردو أي شيء تقريبًا؛ مع اكتفائه بتسجيل هدفين خلال 13 مباراة رسمية، دون أي تمريرة حاسمة حتى الآن.