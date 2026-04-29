علي سمير

سجل ثنائية في بايرن ميونخ .. مدافع هولندي "مجاني" يشعل الصراع بين رباعي دوري روشن السعودي!

فرصة سانحة واهتمام كبير من رباعي صندوق الاستثمار

أصبح دانيلو دوخي مدافع نادي أونيون برلين الألماني، على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب العروض المتزايدة للتعاقد معه.

ووفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فإن الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي "الأهلي والهلال والنصر والاتحاد"، تأتي على رأس المهتمين بالتعاقد مع اللاعب.

  • ماذا قال رومانو؟

    الصحفي المعروف قال عبر حسابه على منصة "إكس":"دانيلو دوخي سيرحل عن أونيون برلين في صفقة انتقال حر، وهناك اهتمام من أندية صندوق الاستثمار السعودي بضمه".

    وأضاف:"بوروسيا دورتموند وليدز يونايتد مهتمان أيضًا بالحصول على خدمات قلب الدفاع الهولندي".

    رقم مذهل لمدافع الفريق الألماني

    وفي السياق ذاته تطرق رومانو إلى حقيقة مذهلة عن المدافع المميز البالغ من العمر 27 سنة، حيث تخص مشاركاته في الدوري الألماني على مدار الموسمين الماضيين.

    ويأتي ذلك بسبب خوض اللاعب جميع المباريات الممكنة في آخر موسمين بالبوندسليجا، حيث بدأها كأساسي ولم يغب ولو لدقيقة واحدة حتى الآن، وسجل 7 أهداف خلال الموسم الجاري.

  • فرصة سانحة لكبار السعودية

    في الوقت الذي يبحث فيه كبار دوري روشن عن تعزيزات دفاعية منتظرة، يبدو نجم أونيون برلين كفرصة مناسبة لن تكلف الكثير، لأن اللاعب سيكون حرًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

    صاحب الـ27 سنة قيمته السوقية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" تصل إلى 13 مليون يورو، وفكرة جلبه بالمجان تبدو مغرية للاستفادة من قيمته الفنية دون الحاجة لدفع قيمة انتقال ضخمة.


    نبذة عن مسيرة دانيلو دوخي

    اللاعب لعب في شباب إكسيلسيور الهولندي في بداية رحلته مع كرة القدم، وانضم لفريق أياكس أمستردام تحت 19 سنة ثم تحت 21، ولم يدخل أبدًا الفريق الأول، لينضم بعدها إلى فيتيس في 2018.

    وفي عام 2022 انضم دوخي إلى أونيون برلين في صفقة انتقال حر، وبرز كأحد المدافعين المميزين في البوندسليجا، ولكنه لم يظهر حتى الآن بقميص منتخب هولندا الأول، واقتصرت مشاركاته على فرق الشباب.

    وتعتبر اللحظة الأبرز فيما قدمه دوخي مع برلين هذا الموسم، هي التي سجل فيها ثنائية في تعادل فريقه أمام بايرن ميونخ 2/2 في الجولة العاشرة من البوندسليجا.



