ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، دخل نادي ريال مدريد كطرف ثالث في سباق التعاقد مع اللاعب. ويبحث النادي الملكي عن مايسترو جديد لخط الوسط لقيادة إيقاع اللعب منذ رحيل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش. ومع خروج الفريق بموسمين خاليي الوفاض من الألقاب، تتزايد الضغوط في مدريد لإيجاد حل جذري.

ولهذا السبب، يُقال إن ريال مدريد، الذي يترقب عودة مدربه السابق جوزيه مورينيو، يبدي اهتمامًا بكل من إنزو فرنانديز ورودري معًا. ورغم أن نجم السيتي يُعد "الخيار الحلم" لإدارة النادي الملكي، إلا أن إتمام صفقته يبدو أكثر تعقيدًا مقارنة بالتعاقد مع فرنانديز. وعاش النجم الأرجنتيني موسمًا عصيبًا مع "البلوز"، تخلله استبعاده من قائمة الفريق مؤقتًا بسبب تصريحات علنية، من بينها إعرابه عن ترحيبه بفكرة العيش في مدريد، مشيرًا إلى أن أجواءها تشبه إلى حد كبير مسقط رأسه بوينس آيرس.