في ليلة أولي واتكينز الخاصة: خطة سيموني إنزاجي تسقط شباب الأهلي دبي بـ"القاضية".. وقسوة الهلال مع مواهبه تتأكد الآن!

"مباراة الشمال القطري لم تكن إلا استراحة محارب"؛ هكذا أثبت لنا عملاق الرياض الهلال ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

نعم.. الهلال خسر (1-3) ضد مضيفه نادي الشمال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

لكن؛ ها هو الزعيم الهلالي يعود بقوة في الجولة الرابعة، بالفوز (2-0) ضد فريق شباب الأهلي دبي الأول لكرة القدم.

ثنائية الهلال في الشباك الإماراتية؛ جاءت بواسطة المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في الدقيقتين 6 و46 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة التاسعة من 4 مباريات، في "وصافة" منطقة الغرب؛ وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي، صاحب "المركز الرابع".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال ضد شباب الأهلي دبي..