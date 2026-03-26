أولي هونيس يستبعد بيع مايكل أوليز إلى ليفربول مقابل 200 مليون يورو، في الوقت الذي ينتقد فيه رئيس بايرن ميونيخ نشاط «الريدز» في سوق الانتقالات

واجهت مساعي ليفربول للتعاقد مع نجم هجومي بارز عقبة كبيرة بعد أن رفض أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، علنًا أي احتمال لانتقال مايكل أوليسي إلى ميرسيسايد. وكانت التكهنات الأخيرة تشير إلى أن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو لإعادة لاعب كريستال بالاس السابق إلى إنجلترا.

    ومع ذلك، أوضح هونيس أن المكاسب المالية لن تحدد قرارات النادي الرياضية. وفي كلمة ألقاها خلال مهرجان KI "data:unplugged" في مونستر، أكد المسؤول المخضرم في النادي أن الاحتفاظ بالجناح البالغ من العمر 24 عامًا أمر ضروري لنجاح الفريق على أرض الملعب ولإرضاء قاعدة جماهيره الضخمة حول العالم.



    هونيس يسخر من إنفاق ليفربول

    بأسلوبه الصريح المعهود، لم يتردد هونيس في تقييم المستوى الأخير لليفربول واستثماراته الضخمة في سوق الانتقالات. فقد عانى «الريدز» من موسم صعب رغم الإنفاق الكبير، وسارع رئيس بايرن إلى الإشارة إلى أن المزيد من المال لا يعني دائمًا نتائج أفضل.

    وقال هونيس للصحفيين: "أنفق ليفربول بالفعل 500 مليون يورو هذا العام، ويخوض موسمًا سيئًا للغاية. لن نساهم في تحسين أدائهم العام المقبل".

  • إعطاء الأولوية للجماهير على حساب الجوانب المالية

    يعتقد هونيس أن مسؤولية النادي تقع على عاتق مشجعيه وليس على رصيده المصرفي. وشدد على أن هوية النادي تقوم على التنافسية وتسلية الملايين من الأشخاص الذين يتابعون الفريق البافاري في جميع أنحاء العالم.

    وأضاف رئيس بايرن: "نحن نلعب هذه المباراة من أجل جماهيرنا. لدينا 430 ألف عضو، ولدينا ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، ولن يفيدهم كثيراً أن يكون لدينا 200 مليون يورو في البنك، لكننا نلعب كرة قدم أسوأ كل يوم سبت بسبب ذلك".



    التزام أوليس على المدى الطويل

    أصبح أوليسي شخصية محورية في ميونيخ منذ انتقاله من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا صحة الضجة التي أحاطت بانتقاله في البداية. ومع استمرار عقده الحالي في ملعب أليانز أرينا حتى عام 2029، يتمتع بايرن بموقف قوة تامة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض أو رفض العروض الخارجية من أندية مثل ليفربول.

    ما لم يحدث تغيير جذري في موقف إدارة بايرن، سيضطر ليفربول إلى توجيه اهتمامه إلى مكان آخر في سعيه وراء مواهب هجومية جديدة للموسم 2026-27.

