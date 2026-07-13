أوليسيه يطلب اجتماعًا حاسمًا في بايرن ميونخ.. ودور خفي لنجوم ريال مدريد!

لعب أوليسيه، الذي انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من كريستال بالاس مقابل 55 مليون يورو في عام 2024، دورًا رئيسيًا في مسيرة فرنسا نحو بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2026 - حيث يستعدون لمواجهة إسبانيا - من خلال تقديمه ست تمريرات حاسمة.

ووفقًا لصحيفة "إل ديباتي"، طلب أوليسيه الاجتماع مع هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، فور انتهاء البطولة لتحديد مساره المستقبلي. وعلى الرغم من تركيزه التام مع المنتخب الفرنسي، إلا أنه يدرك تمامًا حجم الاهتمام الهائل الذي ولّدته مستوياته الرائعة، ويرغب في أن يعكس وضعه وراتبه مكانته الجديدة في عالم كرة القدم.