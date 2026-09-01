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زهيرة عادل

تصرفات أولى واتكينز في الظهور الأول مع الهلال تثير الاستغراب وسط تألقه .. بين نفي الركض وراء الأموال واللعب على مشاعر المشجع السعودي!

فقرات ومقالات
أولي واتكينز
الهلال ضد الأهلي
الهلال
الأهلي
دوري روشن السعودي

كيف كانت ليلة واتكينز في أول كلاسيكو سعودي له بين الهلال والأهلي؟

يقولون "ختامه مسك"، ومع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز حتى البداية تكون "مسكًا"، دون حاجة لترديد نغمة "احتاج للتأقلم"، وما أجمل أن تكون تلك البداية خلال كلاسيكو الكرة السعودية أمام الأهلي!


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واتكينز قاد الزعيم اليوم الثلاثاء، للفوز أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، على استاد المملكة أرينا، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي 2026-27.

الثلاثية سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز في الدقائق 9، 23 و86، في وقت عانى به الراقي من نقص عددي منذ الدقيقة 7+45 من عمر الشوط الأول على إثر طرد مدافعه التركي ميريح ديميرال بالإنذار الأصفر الثاني.



هذا الفوز رفع رصيد رفاق واتكينز للنقطة 12 في صدارة جدول الترتيب متفوقين بفارق الأهداف على النصر "الوصيف"، فيما تجمد الأهلي عند ست نقاط في المركز السابع.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية للكلاسيكو، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عن الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز..


  • استقبال بعد معاناة الأمرين

    دخل المهاجم الإنجليزي الكلاسيكو السعودي الأول في تاريخه من على مقاعد البدلاء، في ظل عدم الجاهزية الكاملة، كونه انضم للفريق قبل 48 ساعة فقط مع ابتعاده عن المباريات منذ أكثر من شهر.

    بالطبع اشتاق صاحب الـ30 عامًا للمستطيل الأخضر، لكن ليس بنفس درجة اشتياق جمهور الهلال لمشاهدة مهاجم مؤثر حقيقي منذ رحيل الصربي أليكساندر ميتروفيتش في صيف 2025، رغم تعاقد المهاجمين عليه كماركوس ليوناردو، داروين نونيز وكريم بنزيما، لكن جميعهم لم يقدم المنتظر منه، لذا كان استقباله بحرارة كبيرة..

    وبأهزوجة خاصة، استقبل جمهور الزعيم الوافد الجديد فور دخوله الملعب قبل انطلاق المباراة، وكذلك وجهت له تحية حارة فور نزوله كبديل في بداية الشوط الثاني بعد خروج محمد قادر ميتي.



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  • بين نفي ركضه وراء الأموال واللعب على مشاعر المشجع السعودي

    قبل الحديث عما قدمه داخل المستطيل الأخضر بعد نزوله بين الشوطين، هناك ما لفت الأنظار أولًا في أول ظهور لواتكينز مع الهلال بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه..

    الإنجليزي من على مقاعد البدلاء يلتفت للجماهير الموجودة في المدرجات من خلفه، للاحتفال معهم بالهدف الأول في المباراة لزميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.



    وبعد دخوله للملعب، ظهر واتكينز وهو يحمس زملاءه في إحدى اللقطات لإضافة المزيد من الأهداف، بينما كانت تشير النتيجة لتقدم الهلال بالفعل بثنائية نظيفة.



    بخلاف ذلك وبعدما أحرز الإنجليزي الهدف الثالث في اللقاء، احتفل بارتداء شعار القلعة الزرقاء، وكأنه "ابن النادي" أو "عاشق منذ زمن".

    ومع نهاية الكلاسيكو، اتجه واتكينز للمدرج الأزرق لتحية الجماهير، مع الإشارة لهم برمز "القلب"، تعبيرًا عن حبه لهم.

    كل موقف منهم على حدى يبدو عاديًا، لكن تجميع كل تلك المقاطع تُظهر اللاعب وكأنه يريد توجيه رسالة ما، وأغلب الظن فإما إنه يريد إظهار أنه اتخذ خطوة الانتقال للدوري السعودي عن اقتناع تام بالمشروع وليس ركضًا وراء الأموال كما يتهمه بعض الإعلام الإنجليزي أو إنه يريد كسب قلوب جماهير الزعيم سريعًا بأقرب طريقة للمشجعين العرب عمومًا ألا وهي اللعب على عواطفهم بالانتماء والعشق وما إلى ذلك.. وبالفعل انطلت تلك التصرفات على بعض الحسابات الهلالية التي بدأت تصفه بـ"العاشق"!



    ما يجعلنا نظن أنه يريد توجيه رسالة بمثل تلك المواقف أكثر من كونها نابعة بالفعل من القلب أنها تخالف شخصيته التي لا تجيد التعامل مع الأضواء وتفضل دائمًا الرد بالأداء داخل الملعب، حيث كتب عنه الصحفي هنري وينتر عبر "فور فور تو" من قبل: "بحسب تجربتي الشخصية معه، هو من أقل اللاعبين إثارة للجدل، ويفضل دائمًا الابتعاد عن الأضواء، هو لاعب يعيش بشعار (كن جيدًا في كرة القدم فقط وبقية الأمور ستتولى أمر نفسها)".

    على كلٍ يحق له التعبير عن نفسه بأي طريقةٍ كانت، خاصةً إن اشتدت الانتقادات له في الصحافة الإنجليزية نظير تفضيل الدوري السعودي على ملاعب أوروبا.


  • الظهور الأول = هدفين، أحدهما أُلغي

    الآن لننتقل للحديث عن الجوانب الفنية لأولي واتكينز في أول 45 دقيقة له بقميص الهلال..

    تقريبًا خلال تلك الدقائق قام واتكينز بغالبية المهام المطلوبة من رأس الحربة وأكثر مما هو مطلوب وكأنه ألغى فكرة "احتاج للتأقلم" من قاموس كرة القدم.

    ظهر الإنجليزي في لقطات ضغط على لاعبي الخصم، العودة للخلف لبناء اللعب، ومراوغات ثم الركض سريعًا للتمركز داخل منطقة جزاء الخصم لتحويل الكرات إلى الشباك.

    البداية كانت بتسديدة بجوار القائم ثم رأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقتين 65 و69، فيما وصل للشباك بالفعل في الدقيقة 77 بعدما حوّل عرضية رائعة من الجبهة اليسرى من كريسينسيو سامرفيل إلى رأسية في مرمى إدوارد ميندي، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.



    وما كان من كرة القدم إلا أن تكافئه على مجهود بهدف في الدقيقة 86، إذ حوّل عرضية هوائية من وسط الملعب بأقدام سلطان مندش إلى رأسية في شباك ميندي، اصطدمت بالقائم أولًا قبل أن تخدع الحارس السنغالي وتسكن مرماه.



    وكان بإمكان واتكينز أن يضيف الهدف الثاني في ظهوره الأول بقميص الهلال في الدقيقة 5+90 بعدما وضعته تمريرة زميله روبن نيفيش على انفراد تام بمرمى الأهلي، لكنه كان في وضعية تسلل قبل أن يسدد الكرة خارج الشباك.


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  • الهلال يجد ضالته .. وغيرة المنافسين تشتد

    كما ذكرنا سلفًا، اشتاق الهلال لمهاجم يجيد استغلال أنصاف الفرص، ويبدو أنه سيجد ضالته في أولي واتكينز، الذي قدّم أوراق اعتماده سريعًا.

    واتكينز ليس كمواطنه إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، الذي بدأ بداية سيئة مع الراقي وظلت تتردد حوله عبارة "يحتاج للتأقلم" كثيرًا، حتى انفجر بعد ذلك.

    لكن على الجانب الآخر، تلك البداية الرائعة للإنجليزي مع الزعيم تجعل المنافسين أكثر غيرة، فبينما البعض يعاني من طول أمد إجراءات قيد لاعبيه الجدد، يحسن الهلال الدفع بالوافد الجديد من أستون فيلا بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه .. هنا تكمن قوة القلعة الزرقاء!

    سيخرج من يشكك في تأجيل هذا الكلاسيكو الذي كان من المفترض أن يُلعب الأسبوع الماضي، رغم أن التأجيل بالأساس كان لارتباط الأهلي بمواجهة أوكلاند إف سي في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" .. وآخر يشكك في مصدر صفقات الزعيم .. وثالث في سيزعم تسهيل إجراءات تسجيل لاعبيه الجدد دونًا عن بقية الأندية، لكن الأكيد بين كل ذلك أن كتيبة سيموني إنزاجي تصحح أوضاعها بعد معاناة على مدار موسم 2025-26، تحديدًا في مركز المهاجم فلم يفلح الفرنسي كريم بنزيما في إنقاذ السفينة بعد التعاقد معه في شتاء 2026، حتى خرج ببطولة وحيدة "كأس خادم الحرمين الشريفين".


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