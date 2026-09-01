تصرفات أولى واتكينز في الظهور الأول مع الهلال تثير الاستغراب وسط تألقه .. بين نفي الركض وراء الأموال واللعب على مشاعر المشجع السعودي!

قبل الحديث عما قدمه داخل المستطيل الأخضر بعد نزوله بين الشوطين، هناك ما لفت الأنظار أولًا في أول ظهور لواتكينز مع الهلال بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه..

الإنجليزي من على مقاعد البدلاء يلتفت للجماهير الموجودة في المدرجات من خلفه، للاحتفال معهم بالهدف الأول في المباراة لزميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.









وبعد دخوله للملعب، ظهر واتكينز وهو يحمس زملاءه في إحدى اللقطات لإضافة المزيد من الأهداف، بينما كانت تشير النتيجة لتقدم الهلال بالفعل بثنائية نظيفة.









بخلاف ذلك وبعدما أحرز الإنجليزي الهدف الثالث في اللقاء، احتفل بارتداء شعار القلعة الزرقاء، وكأنه "ابن النادي" أو "عاشق منذ زمن".

ومع نهاية الكلاسيكو، اتجه واتكينز للمدرج الأزرق لتحية الجماهير، مع الإشارة لهم برمز "القلب"، تعبيرًا عن حبه لهم.

كل موقف منهم على حدى يبدو عاديًا، لكن تجميع كل تلك المقاطع تُظهر اللاعب وكأنه يريد توجيه رسالة ما، وأغلب الظن فإما إنه يريد إظهار أنه اتخذ خطوة الانتقال للدوري السعودي عن اقتناع تام بالمشروع وليس ركضًا وراء الأموال كما يتهمه بعض الإعلام الإنجليزي أو إنه يريد كسب قلوب جماهير الزعيم سريعًا بأقرب طريقة للمشجعين العرب عمومًا ألا وهي اللعب على عواطفهم بالانتماء والعشق وما إلى ذلك.. وبالفعل انطلت تلك التصرفات على بعض الحسابات الهلالية التي بدأت تصفه بـ"العاشق"!









ما يجعلنا نظن أنه يريد توجيه رسالة بمثل تلك المواقف أكثر من كونها نابعة بالفعل من القلب أنها تخالف شخصيته التي لا تجيد التعامل مع الأضواء وتفضل دائمًا الرد بالأداء داخل الملعب، حيث كتب عنه الصحفي هنري وينتر عبر "فور فور تو" من قبل: "بحسب تجربتي الشخصية معه، هو من أقل اللاعبين إثارة للجدل، ويفضل دائمًا الابتعاد عن الأضواء، هو لاعب يعيش بشعار (كن جيدًا في كرة القدم فقط وبقية الأمور ستتولى أمر نفسها)".

على كلٍ يحق له التعبير عن نفسه بأي طريقةٍ كانت، خاصةً إن اشتدت الانتقادات له في الصحافة الإنجليزية نظير تفضيل الدوري السعودي على ملاعب أوروبا.



