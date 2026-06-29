أولى نكسات ماريسكا في مانشستر سيتي.. عملية جراحية لرودري!

كان ماريسكا، الذي عاد إلى ملعب «الاتحاد» عقب التوصل إلى اتفاق تعويضي مع تشيلسي، يأمل في انتقال سلس مع توليه مقاليد الأمور.

ومع ذلك، فإن خسارة رودري في بداية الموسم تمثل مشكلة كبيرة للمدرب الإيطالي. وقال ماريسكا عند تعيينه: «مانشستر سيتي نادٍ أعرفه جيدًا، والحصول على فرصة تدريب هذا الفريق يمثل فرصة رائعة بالنسبة لي». «ستكون هذه الفترة الثالثة لي هنا. أنا أعرف هذا النادي، وأعرف متطلباته، وأعرف التوقعات الموضوعة عليه".

ورغم معرفته الجيدة بالفريق، فإن تعويض الانضباط التكتيكي الذي كان يوفره رودري يمثل مهمة شاقة. ويظل المدرب متفائلاً بشأن السلامة الهيكلية للنادي، مضيفاً: «مانشستر سيتي نادٍ كروي يُدار بشكل لا يُصدق. كل ما يفعلونه مبتكر ومخطط له وهادف. بالنسبة لمدرب، هذه حالة مثالية. فهي توفر لي الاستمرارية التي أحتاجها لأداء عملي بفعالية. لا أطيق الانتظار لبدء تدريب اللاعبين. أريدنا أن نفوز، ونلعب كرة قدم جيدة، ونستمتع بالضغط الذي يرافق تمثيل مانشستر سيتي."