أحمد فرهود

أولمو همس ويامال وعد: "علامة أتلتيكو مدريد الكاملة" تقول انسوا الريمونتادا يا برشلونة.. وذكرى الـ26 دقيقة هي الحل

هل ينتهي حلم برشلونة الأوروبي؟!..

"انتهى فصل من القصة ويتبقى آخر".. هكذا ردد العملاق الكتالوني برشلونة ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ بعد نهاية ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

برشلونة تعرض لانتكاسة كبيرة ذهابًا؛ عندما سقط (0-2) ضد أتلتيكو، على أرضية ملعبه "سبوتيفاي كامب نو".

وسيكون العملاق الكتالوني مطالبًا بتعويض هذه النتيجة إيابًا، بملعب أتلتيكو مدريد "الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية؛ وإلا سيودع حلم التتويج باللقب الأوروبي، للعام الحادي عشر تواليًا.

وأمام مهمة "الريمونتادا" إيابًا؛ يجد برشلونة نفسه حائرًا بين رقم تاريخي لا يُبشر بالخير، وذكرى سعيدة تعطيه بعض التفاؤل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الرقم التاريخي والذكرى السعيدة - سالفي الذكر -، خاصة بعد وعد الجوهرة الإسبانية لامين يامال لجماهير برشلونة..

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    إحباط لامين يامال.. وهمسة داني أولمو

    لقطة واحدة خطفت الأنظار، بعد إطلاق صافرة نهاية قمة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    بطل هذه اللقطة كان جوهرة برشلونة الإسبانية لامين يامال، الذي ظهر مُحبطًا للغاية؛ بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ميدان "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا.

    وكاد يامال أن يبكي من الإحباط؛ قبل أن يذهب إليه زميله الإسباني في صفوف برشلونة داني أولمو، ويهمس له ببعض الكلمات في أذنه.

    بعد هذه الكلمات؛ ظهر تحسُن على جوهرة برشلونة، الذي قدّم وعدًا إلى جماهير العملاق الكتالوني.

    يامال وعد جمهور برشلونة بفعل كل شيء في مباراة الإياب ضد أتلتيكو، على ملعب "الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية؛ لتعويض الخسارة (0-2) ذهابًا، والتأهُل إلى نصف النهائي.

    وقال لامين يامال: "لم ينتهِ شيء بعد، سنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب.. نحن متحدون دائمًا".

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    التاريخ يقول.. انسوا "الريمونتادا" يا برشلونة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن حماس الجوهرة لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، قبل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ يصطدم بواقع تاريخي "مرعب"، باسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    أتلتيكو لم يعرف طعم "الإقصاء" أبدًا؛ عندما يفوز في دور "خروج مغلوب"، بهدفين أو أكثر خارج أرضية ميدانه.

    بمعنى.. لم يودع فريق العاصمة الإسبانية أي "دور إقصائي" عبر تاريخه، على أرضه ووسط جماهيره؛ بعدما يعود فائزًا من ميدان الخصم ذهابًا، بفارق هدفين أو أكثر.

    هذا الأمر تكرر 49 مرة؛ في تاريخ فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    لذلك.. التاريخ يقول إن برشلونة يجب أن ينسى "الريمونتادا"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ ولكنه إذا حقق ذلك على أرضية "الرياض ميتروبوليتانو"، سيكون الفريق الأول الذي يفعل ذلك.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    الـ26 دقيقة.. ذكرى سعيدة تعطي الأمل لبرشلونة

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن عن ذكرى سعيدة؛ قد تعطي العملاق الكتالوني برشلونة أملًا في تحقيق "الريمونتادا" ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    نعم.. هذه الذكرى تتلخص في "26 دقيقة" فقط؛ ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    وقتها.. تأخر برشلونة (0-2) ضد أتلتيكو، على أرضية ملعب "الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية؛ وذلك حتى الدقيقة 72.

    لكن ما حدث بعد ذلك، أمر يُدرس في عالم الساحرة المستديرة؛ حيث استطاع العملاق الكتالوني تسجيل 4 أهداف كاملة، بين الدقيقتين 72 و90+8.

    وسجل رباعية برشلونة آنذاك؛ كل من فيران توريس "ثنائية" وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، لتنتهي المباراة بفوز البلوجرانا (4-2).

    وانطلاقًا من هذه الذكرى.. يريد برشلونة تكرار الأداء الناري في الدقائق الـ26 مرة أخرى؛ ليجعل من "الريمونتادا" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمرًا ممكنًا.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. مهمة برشلونة صعبة بالفعل ولكن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هي أن وضع العملاق الكتالوني برشلونة صعبًا للغاية، ولكنه ليس مستحيلًا.

    ويستطيع برشلونة العودة ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ ولكنه سيحتاج إلى أفضل نسخة من لاعبيه، بالإضافة إلى "تكتيك متوازن" من المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    وأساسًا.. العملاق الكتالوني عودنا على الكثير من "الريمونتادا"، في عهد فليك؛ إلا أنه يجب عدم نسيان أن الفريق سيفتقد أسماءً مهمة للغاية، مثل البرازيلي رافينيا دياز والإسباني باو كوبارسي.

    كما أنه من غير المعروف - حتى الآن -، مدى جاهزية النجم الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لمباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد؛ وذلك بعد فترة غياب طويلة، بسبب الإصابة.

    ويجب أن ننتظر 5 أيام إضافية؛ لمعرفة هل سيُحقق برشلونة "الريمونتادا" ضد أتلتيكو، أم يودع البطولة الأوروبية من ربع النهائي.

