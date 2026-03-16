أوضح نجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز الأسباب التي تجعله يفضل الانتقال إلى تشيلسي بدلاً من أرسنال

في حديثه مع talkSPORT Bet Casino، قدم نجم منتخب اسكتلندا السابق ألي ماكويست تحليلاً شاملاً للأسباب التي تجعل من ستامفورد بريدج وجهة أكثر منطقية لألفاريز. ورأى ماكويست أن العمق «الهائل» في تشكيلة أرسنال سيؤدي حتماً إلى نفس الإحباط الذي عانى منه المهاجم في مانشستر بسبب سياسة التناوب.

"أعتقد أن فرصته في اللعب بانتظام أكبر في تشيلسي، لأكون صادقاً، مقارنةً بأرسنال. تشكيلة أرسنال هائلة"، أوضح ماكويست. "إنهم يشركون كاي هافيرتز، أحيانًا في مركز المهاجم الوهمي، وغابرييل جيسوس في الوسط، كما لعب لياندرو تروسارد في هذا المركز. ألفاريز موهبة حقيقية. كما قلت، سأفاجأ إذا عاد. لكن فيما يتعلق بالوجهة التي ذهب إليها، أعتقد أنه سيحصل على وقت لعب أكثر".