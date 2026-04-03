أوسكار بيتوشيفسكي: لماذا دفع بورتو 10 ملايين يورو ليتفوق على نخبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع النجم البولندي البالغ من العمر 17 عامًا

أصبح بيتوشيفسكي لاعبًا أساسيًا في صفوف فريق «ياغييلونيا» خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، وانضم إلى منتخب بولندا تحت 21 عامًا، حيث سجل هدفًا في أول ظهور له ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أمم أوروبا. كما ساهم في تسجيل خمسة أهداف في 17 مباراة بالدوري البولندي الممتاز، وكان أبرز أداء له في مباراة مثيرة ضد «بوغون شتشيتسين».
كانت المباراة تتجه نحو التعادل 1-1 حتى سجل بيتوشيفسكي هدفاً رائعاً بضربة نصف طائرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. لم يكن أحد أكثر سعادة لهذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا من مدرب جاجيلونيا أدريان سيميينيك، الذي قال للصحفيين بعد الفوز: "بصراحة، أنا معجب بهذا الفتى لأنه يمتلك الإمكانات ليصبح لاعب كرة قدم عظيم حقًا، وقد بدأ بالفعل في إثبات نفسه في الدوري والمسابقات الأوروبية".
مع اقتراب فترة الانتقالات في يناير، انتشرت تقارير على نطاق واسع عن اهتمام أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز به، إلى جانب برشلونة وبايرن ميونيخ، مما جعل المدير الرياضي لياجييلونيا، لوكاس ماسلوفسكي، يستسلم لفكرة فقدان الشاب.
قال ماسلوفسكي لقناة TVP Sport: "الأندية التي تستفسر عنه تأسر خياله بالتأكيد. أحيانًا لا يرغب اللاعب في الانتظار". "إذا كان الاتجاه صحيحًا، والسعر مناسبًا، وجميع الأطراف ترغب في إتمام الصفقة في الشتاء، فقد يحدث ذلك في الشتاء. الحل الأفضل هو ترتيب انتقاله في الشتاء، وسيبقيه ناديه الجديد في بياليستوك لمدة ستة أشهر أخرى".
ومع ذلك، شعر بورتو أن بيتوشيفسكي جاهز للانتقال فوراً إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما شكّل بلا شك عاملاً في فوزهم بسباق الانتقالات. وقد ثبت صحة رأيهم أيضاً، حيث سجل الشاب ما مجموعه ستة أهداف وتمريرات حاسمة في أول تسع مباريات له في الدوري البرتغالي.
حصل على ركلة جزاء في أول مباراة له وساعد بورتو على الفوز على فيتوريا غيماريش 1-0، وسجل بشكل مذهل أول أهدافه للنادي في أول 13 ثانية من فوزهم 3-1 على أروكا في 27 فبراير. جعل ذلك من بيتوشيفسكي أصغر هداف أجنبي في تاريخ بورتو، وكان أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في استاد دو دراغاو. وتبع هذا الإنجاز الهام بهدف فردي مذهل في تعادل الكلاسيكو 2-2 ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو، حيث انطلق من داخل نصف ملعبه وأطاح بنيكولاس أوتامندي بلفة رائعة قبل أن يسدد الكرة بقوة في المرمى.
وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، منح مدرب منتخب بولندا يان أوربان بيتوشيفسكي أول مشاركة دولية له مع المنتخب الأول في فوز بلاده 2-1 على ألبانيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي. دخل نجم بورتو الملعب كبديل في الشوط الثاني، وسجل أكبر عدد من المراوغات الناجحة في المباراة، وفاز بخمس من أصل ست مواجهات أرضية، وأكمل أربع تمريرات في الثلث الأخير من الملعب.