على غرار تكذيب كانسيلو للهلال .. أوديون إيجالو يكشف "نقض الوعد" الذي نقله من الشباب إلى الزعيم وينصح محمد صلاح بشأن الدوري السعودي

"يشوه المشروع السعودي" .. هذه أكثر عبارة تتردد حاليًا في الوسط الرياضي، بعدما اتهم كانسيلو؛ ظهير الهلال المعار إلى برشلونة، مسؤولي الأول بمخالفة وعدهم له بشأن قيده في قائمة الفريق المحلية في يناير 2026.

كانسيلو قال عقب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالأمس: "قالوا لي إنهم سيقومون بتسجيلي في قائمة الدوري السعودي، ثم جاء يوم الحقيقة ولم يفعلوا ذلك. أنا فقط لدي شخصية سيئة، لكنني على الأقل أفي بوعودي، ولا أغير كلمتي أبدًا لأي سبب، لطالما كنت هكذا، وشخصيتي لم تتغير. أنا صريح، وكما قلت، لا أحمل ضغينة تجاه أحد، واليوم أنا هنا، وأنا سعيد، فقد فزت بلقب مع برشلونة الذي أعتبره الأفضل في العالم".

وعقب ساعات من تلك التصريحات، خرج إيجالو علينا بواقعة مشابهة تعرض لها في نادي الشباب، حرمته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب نيجيريا ودفعته للانتقال إلى نادي الهلال في شتاء 2022..