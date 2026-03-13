لا تصل أخبار سارة إلى صفوف يوفنتوس عشية الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، حيث ستلعب يوفنتوس خارج أرضها في أوديني ضد فريق رونيايتش. ووفقاً للتقارير، فإن دوسان فلاهوفيتش ليس جاهزاً بعد للعودة إلى الملاعب: سيبقى المهاجم الصربي خارج قائمة لاعبي لوتشيانو سباليتي للمباراة القادمة، وعلى الرغم من التدريبات الأخيرة التي خاضها مع بقية الفريق في الأيام الماضية، إلا أنه سيضطر إلى تأجيل عودته مرة أخرى.
أودينيزي - يوفنتوس، فلاهوفيتش في طريقه إلى الاستبعاد من قائمة اللاعبين المستدعين: تأجيل عودته
معاناة فلاهوفيتش
لم يشارك فلاهوفيتش في أي مباراة منذ نوفمبر الماضي، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الوصلة العضلية الوترية لعضلة الفخذ اليسرى، ممااستلزم إجراء عملية جراحية في لندن. في الأشهر الماضية، بدأ مسيرته لاستعادة لياقته: تدرب بمفرده في صربيا لفترة، وعاد في أوائل فبراير إلى كونتيناسا حيث عمل مع أخصائيي اللياقة البدنية في يوفنتوس. كما سبق المهاجم الجدول الزمني المتوقع، ولكن بعد الفحص الأخير الذي أجري اليوم عشية المباراة مع أودينيزي، تقرر عدم استدعائه.
متى يمكن أن يعود فلاهوفيتش؟
وبالتالي، قد يكون يوم الأحد 21 مارس أول موعد ممكن لرؤية فلاهوفيتش ضمن قائمة اللاعبين المستدعين، عندما تلتقي يوفنتوس على أرضها مع ساسولو بقيادة لاعبها السابق فابيو غروسو (المباراة مقررة في الساعة 20:45): وسيكون المهاجم الصربي محط اهتمام المدرب و-بشكل خاص-الطاقم الطبي لمعرفة ما إذا كان بإمكانه العودة للعب في تلك المباراة بعد توقف دام أربعة أشهر. وإذا لم يتمكن من اللعب حتى ذلك التاريخ، فستكون المباراة التالية لليوفنتوس ضد جنوة يوم 6 أبريل الساعة 18:00.