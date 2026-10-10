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أوجسبورج وبايرن ميونخ | صيباري يتحدى "نقطة ضعفه".. وكين "البشري" لا يتوقف عن الإبهار!

فقرات ومقالات
هاري كين
إسماعيل صيباري
بايرن ميونخ
أوجسبورج ضد بايرن ميونخ
أوجسبورج
الدوري الألماني

فخ "التسلل" يسقط العملاق البافاري..

في مباراة مثيرة ومفتوحة حبست أنفاس الجماهير حتى الثواني الأخيرة، سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه العنيد أوجسبورج على أرضية ملعب "دبليو دبليو كيه أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني.

أصحاب الأرض باغتوا الضيوف بضغط عالٍ أسفر عن هدف مبكر وصادم في الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب روبين فيلهاور، قبل أن ينجح النجم المغربي إسماعيل صيباري في إدراك هدف التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

لم يستسلم أوجسبورج، حيث عاد للتقدم مجدداً عبر رودريجو ريبيرو في الدقيقة 64، لكن البديل الشاب ناثانييل براون أنقذ بايرن ميونخ من الهزيمة بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 80.

بهذا التعادل، وهو الثاني للفريق البافاري هذا الموسم مقابل 3 انتصارات، رفع بايرن رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا، تاركاً الصدارة لغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يغرد وحيداً في القمة برصيد 13 نقطة.

في المقابل، واصل أوجسبورج انطلاقته القوية، حيث رفع رصيده إلى 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، ليستقر في المركز الخامس ويؤكد للجميع أنه لن يكون صيداً سهلاً لكبار البطولة هذا الموسم.

  • هيمنة بافارية وذكاء تكتيكي دفاعي

    أظهر فريق بايرن ميونخ شخصية هجومية طاغية وقدرة هائلة على العودة في النتيجة مرتين متتاليتين، فارضاً سيطرة مطلقة على مجريات اللعب ونسبة استحواذ بلغت 69.6% على مدار شوطي المباراة.

    هذه الهيمنة تُرجمت إلى وابل من الهجمات المستمرة التي أسفرت عن إطلاق 29 تسديدة، منها 10 تسديدات مباشرة على المرمى، بالإضافة إلى تسجيل 63 لمسة للكرة داخل منطقة جزاء الخصم، مما يعكس الشراسة الهجومية لكتيبة المدرب فينسينت كومباني.

    مع ذلك، اصطدمت هذه الأمواج الهجومية البافارية بذكاء تكتيكي استثنائي وتنظيم دفاعي محكم للغاية من جانب لاعبي أوجسبورج. أصحاب الأرض اعتمدوا استراتيجية تضييق المساحات ونصب مصيدة التسلل ببراعة شديدة، حيث أوقعوا مهاجمي بايرن في مصيدة التسلل 4 مرات متتالية، ما حرمهم من استغلال الاختراقات المستمرة وتدمير العديد من الهجمات الواعدة.

    لم يكتفِ لاعبو أوجسبورج بالدفاع المتاخر وتشتيت الكرة فحسب، بل استغلوا التحولات السريعة والكرات الطويلة لخطف هدفين، مدعومين بتألق لافت وحضور ذهني كبير للحارس فين داهمن الذي تصدى لثماني كرات حاسمة وخطيرة، ليقف سداً منيعاً أمام الضغط البافاري المتواصل ويفرض تعادلاً مستحقاً من الناحية التكتيكية.

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    صيباري يرد على الانتقادات بالذكاء

    تجلت إحدى أبرز قصص هذه المباراة المثيرة في الأداء التكتيكي الاستثنائي الذي قدمه النجم المغربي إسماعيل صيباري، والذي رد بأفضل طريقة ممكنة على الانتقادات اللاذعة التي طالته مؤخراً، وتحديداً تصريحات الدولي الألماني السابق ديتمار هامان الذي انتقد أداءه أمام شالكه ووصفه بأنه "بطيء جداً، بل أبطأ حتى من هاري كين".

    صيباري تحدى هذه النقطة أمام أوجسبورج ليس بالاعتماد على الركض، بل بـ "السرعة الذهنية" والتحرك الذكي بين الخطوط، ليثبت أنه إذا كان بطيئاً في الحركة، فهو سريع للغاية في اتخاذ القرار، وهو ما تجلى بوضوح في لقطة الهدف الذي سجله في الشوط الثاني؛ حيث اعتمد على التحرك الذكي بين الخطوط لخلق مساحة لنفسه والتصرف في أجزاء من الثانية لضرب التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض، ليبصم على ثاني أهدافه بقميص بايرن ميونخ منذ انضمامه مطلع الموسم.

    خلال 67 دقيقة خاضها قبل استبداله بسيرج جنابري، قدم النجم المغربي عرضاً هجومياً ديناميكياً وعوض فرصه المهدرة في نهاية الشوط الأول. رقمياً، ترجم صيباري فاعليته بتسجيل معدل أهداف متوقعة مرتفع (xG) بلغ 1.26، إثر إطلاقه 6 تسديدات (منها تسديدتان على المرمى). والمثير للانتباه أنه رغم اكتفائه بـ 27 لمسة فقط للكرة، إلا أنه كان مباشراً وحاسماً بدقة تمرير بلغت 79% تركزت أغلبيتها في النصف الهجومي.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    كين يتحول من الهداف إلى الصانع

    من جانبه، قدم المهاجم الإنجليزي هاري كين أداءً يجسد الجانب "البشري" لأفضل المهاجمين، قبل أن يعود سريعاً ليرتدي ثوب المنقذ. في الشوط الأول، عاند الحظ كين بشكل غريب، حيث أهدر فرصتين محققتين وسدد كرة ارتدت من العارضة. لكن بدلاً من الاستسلام، أظهر قائد هجوم البافاري مرونة تكتيكية مذهلة في الشوط الثاني، متخلياً عن دور المهاجم الكلاسيكي الصريح ليتحول إلى صانع ألعاب من طراز رفيع.

    بفضل رؤيته الثاقبة، قدم كين تمريرتين حاسمتين (لصيباري وبراون)، ليثبت أن قيمته تمتد لقيادة المنظومة بأكملها. هاتان التمريرتان رفعتا حصيلته المرعبة إلى 17 مساهمة تهديفية (12 هدفاً و5 تمريرات حاسمة) في 9 مباريات فقط مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

    وللتاريخ، فإن "الأمير" الإنجليزي وصل إلى 98 مساهمة تهديفية (86 هدفاً و12 تمريرة حاسمة) خلال 80 مباراة منذ الموسم الماضي (مع النادي والمنتخب)، ليرفع إجمالي مساهماته الأسطورية بقميص بايرن ميونخ إلى 186 مساهمة (152 هدفاً و34 أسيست) في 155 مباراة، منذ انضم للفريق في صيف 2023. هذه الأرقام الفلكية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كين، حتى في أسوأ أيامه التهديفية، يظل العقل المدبر والمحرك الأول للماكينة البافارية.

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