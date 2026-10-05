AFP
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أوامر صارمة وتغيير مراكز.. زيدان يلجأ للشباب لحل أزمة فرنسا الكبرى
صداع زيدان الدفاعي
حدد زيدان سريعًا مشكلة تكتيكية كبرى داخل تشكيلة الديوك الفرنسية. فمنذ توليه المسؤولية خلفًا لديدييه ديشان في يوليو الماضي، لاحظ مدرب ريال مدريد السابق نقصًا حادًا في الجودة العالية بمركزي الظهير. ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، فإن لاعب الوسط الأسطوري عازم على معالجة هذه المشكلة على الفور.
ويؤمن زيدان إيمانًا راسخًا بأن تدعيم الأطراف أمر بالغ الأهمية لكي يتمكن فريقه من السيطرة على الخصوم والمنافسة على أعلى المستويات الدولية. ولا يبدو المدرب مستعدًا للانتظار حتى تُحل المشكلة من تلقاء نفسها بمرور الوقت، بل يطالب بجهد وطني شامل لإعادة تشكيل الخيارات الدفاعية للمنتخب الوطني بالكامل.
- AFP
مطالبة الاتحاد الفرنسي بالتحرك
ولإيجاد حل دائم وموثوق، تواصل زيدان مباشرة مع الإدارة الفنية الوطنية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛ حيث نقل المدير الفني مخاوفه العميقة عبر هوبير فورنييه، المدير الفني الوطني الحالي.
وطالب المدرب بحزم باتخاذ تدابير ملموسة وطويلة الأمد في جميع مستويات المنتخبات الوطنية. ويتمثل هدفه النهائي في بناء خط إنتاج ثابت من الأظهرة القادرين على الانضمام بسلاسة إلى المنتخب الأول عند استدعائهم.
اللجوء إلى صفوف الشباب
أما على المدى القصير، فقد اتجه زيدان فورًا إلى منتخبات الشباب الوطنية لطلب المساعدة. وأصدر مدرب المنتخب الأول تعليمات صارمة ومحددة لمدرب منتخب تحت 21 عامًا، جيرالد باتيكل، ومدرب منتخب تحت 20 عامًا، برنارد ديوميد.
ويريد زيدان من مدربي الشباب ذوي الخبرة العمل بنشاط على تطوير أنماط جديدة كليًا من اللاعبين تناسب أدوار الأظهرة بشكل مثالي. ومن خلال توظيف المواهب الواعدة استراتيجيًا في هذه المراكز المتطلبة على مستوى الشباب، يأمل زيدان في تسريع وتيرة تطورهم.
وتهدف هذه الاستراتيجية المدروسة إلى تحويل المدافعين المتمرسين والبدنيين إلى أظهرة متخصصين للغاية. ويتم حاليًا اختبار هذا التحول التطويري ومراقبته بعناية فائقة خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع الفئات السنية الأصغر.
- AFP
بوادر نجاح مبكرة
بدأت التجربة التكتيكية الطموحة تؤتي ثمارها بالفعل لمنتخبات الشباب الفرنسية؛ حيث برز كل من كريستيان ماويسا وإسماعيلو جانيو على الفور كأول المستفيدين من هذا التوجه الجديد كليًا.
وعادة ما يلعب كلا النجمين الواعدين في مركز قلب الدفاع على مستوى الأندية مع موناكو ولانس على التوالي. ومع ذلك، وبناءً على أوامر زيدان المباشرة، تم توظيفهما بنجاح على الأطراف مع منتخبات الشباب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.
وقدم كل من ماويسا وجانيو أداءً مرضيًا للغاية في أدوارهما الجديدة على الأطراف. وإذا تمكنا من مواصلة تطورهما اللافت على مستوى الأندية والمنتخبات، فقد يكافئهما زيدان قريبًا بفرصة الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الأول.
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