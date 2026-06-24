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أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | نجم ليفربول ينتقل إلى ريال مدريد و"رقصة أخيرة" لتياجو سيلفا
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تياجو سيلفا (من بورتو إلى فلومينينسي - انتقال مجاني)
ثياجو سيلفا لم ينتهِ بعد! عاد المدافع البالغ من العمر 41 عامًا، الذي لعب سابقًا في صفوف ميلان وتشيلسي، في صفقة مفاجئة إلى نادي فلومينينسي في وطنه البرازيل، بعد انتهاء عقده مع بورتو، بطل الدوري البرتغالي.
ولم يشارك سيلفا سوى في 8 مباريات بالدوري مع فريق المدرب فرانشيسكو فاريولي الموسم الماضي، وقد وافق على توقيع عقد يمتد حتى نهاية عام 2026، في ما يُرجح أن تكون الأشهر القادمة بمثابة الرقصة الأخيرة في مسيرته الكروية الحافلة.
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إبراهيما كوناتي (من ليفربول إلى ريال مدريد - انتقال مجاني)
اتخذ جوزيه مورينيو خطوة لإضافة المزيد من الخبرة والجودة إلى تشكيلة ريال مدريد للموسم القادم 2026-27، وذلك من خلال التعاقد مع المدافع السابق لليفربول إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال مجانية.
ويأتي اللاعب الفرنسي حاملاً معه خبرة واسعة، حيث كان أحد الركائز الأساسية للفريق الذي قاده أرني سلوت للفوز بالدوري الإنجليزي في موسم 2024-25، ويُعد صفقة ممتازة بعد وصوله دون دفع أي رسوم انتقال.
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فيدات موريكي (من مايوركا إلى فنربخشه - 13 مليون جنيه إسترليني)
أثبت المهاجم المخضرم فيدات موريكي أنه أحد نجوم موسم الدوري الإسباني 2025-26، حيث سجل 23 هدفًا في الليجا مع فريق ريال مايوركا، مما وضعه في المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي.
ولم يثنِ عمره البالغ 32 عامًا نادي فنربخشه عن التعاقد معه، حيث أتم العملاق التركي صفقة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الدولي الكوسوفي بموجب عقد مدته ثلاث سنوات.
- AFP
أفونسو موريرا (من ليون إلى باير ليفركوزن - 27.5 مليون جنيه إسترليني)
انتقل لاعب المنتخب البرتغالي تحت 21 عامًا، أفونسو موريرا، إلى نادي باير ليفركوزن الذي يلعب في الدوري الألماني، حيث وقع عقدًا يمتد حتى عام 2031.
وخاض الجناح المميز 27 مباراة مع ليون في موسم 2025-2026، وسجل أربعة أهداف، وقد علق المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفيس على الصفقة قائلاً: "سرعته وأسلوبه القوي في اللعب يتناسبان تمامًا مع فريقنا".
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فيكتور مونيوز (من أوساسونا إلى ليفربول - 34 مليون جنيه إسترليني)
نجح ليفربول في إحباط محاولة نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع جناح أوساسونا فيكتور مونيوز، حيث أتم بسرعة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 34 مليون جنيه إسترليني.
ويُعد هذا التعاقد أول صفقة للفريق الأول يقوم بها المدرب أندوني إيراولا منذ وصوله قادمًا من بورنموث، حيث يتواجد مونيوز، الذي يتخصص في مركز الجناح الأيسر، حاليًا مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026.
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يان بول فان هيك (من برايتون إلى توتنهام - 52 مليون جنيه إسترليني)
عزز توتنهام خياراته الدفاعية في قلب الدفاع بالتعاقد مع نجم خط دفاع فريق برايتون، يان بول فان هيكي.
وقد تطور هذا اللاعب الدولي الهولندي، الذي يشارك إلى جانب زميله الجديد في توتنهام ميكي فان دي فين في كأس العالم 2026، ليصبح أحد أفضل قلوب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ساعد برايتون على التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلاله المركز الثامن في الموسم المنصرم.